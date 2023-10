Altamura riqualifica le ville comunali. Ora tocca a piazza Zanardelli

Risorse dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per riqualificare spazi verdi e arredo urbano. L’Amministrazione comunale di Altamura ( Bari) prosegue nel solco della programmazione avviata nei mesi scorsi per intervenire su aree da tutelare, rivedere, anche in funzione di una viabilità che incide non poche sulla vivibilità di quegli spazi. E così dopo la villa comunale , a ridosso del Teatro Mercadante, interessata già da due interventi funzionali tocca a quella di via Zanardelli, tra via Matera e via Martiri. Un lungo elenco di opere da fare: dai sottoservizi alle specie arboree, dalla pavimentazione in basole alla installazione di una stazione meteo con telecamera. Naturalmente concittadini e visitatori attendono l’avvio dei lavori e la conclusione nei tempi stabiliti.

Entro la fine dell’anno inizieranno gli interventi di restauro e sistemazione delle due villette comunali in piazza Zanardelli: è prossimo, infatti, l’avvio dei lavori che sono programmati dal Comune con fondi del Pnrr e con fondi della misura 4.1 PSR del GAL Terre di Murgia. Il totale dell’investimento è di circa 1.100.000 euro.

Così, insieme alla Villa comunale che già è in fase di cantiere (in due stralci) con un ulteriore investimento di circa 1.500.000 euro, si giungerà a ridare valore a tutto l’asse storico.

“Si riporterà splendore e decoro a quest’importante area centrale, tra i principali luoghi di aggregazione della città – dichiara il sindaco Vitantonio Petronella -. Gli obiettivi sono consistenti perché si intende rilanciarne la funzione sociale. Si tratta di luoghi identitari di Altamura, per questo vogliamo rendere i cittadini quanto più partecipi dei progetti che stanno per concretizzarsi”.

“Nel rispetto dell’interesse storico e della classificazione di bene culturale – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Michele Mirgaldi – gli interventi sono prioritariamente indirizzati al restauro dell’esistente con un complessivo miglioramento dei luoghi”.

Gli interventi in fase di avvio sono due e riguardano le due ville che storicamente erano indicate come l’ex largo San Domenico (prospiciente l’omonima Chiesa, il Liceo Cagnazzi (ex Convitto) e la Scuola secondaria Mercadante – e l’ex Piazza dello Statuto (la villa della fontana).



Di seguito le schede relative ai due progetti.

Restauro e risanamento conservativo di Piazza Zanardelli – percorso di Collegamento di via Matera e viale Martiri – PSR 2014/2020 intervento 4.1 Gal – Terre di Murgia

Il progetto prevede la riqualificazione del percorso di collegamento tra Viale Martiri-Via Matera in Piazza Zanardelli, la messa a dimora delle specie arboree e l’installazione di una stazione meteo, con le seguenti tipologie di intervento:

• Sostituzione della pavimentazione asfaltata del percorso di collegamento tra Via Matera – Viale Martiri con pavimentazione in basole di pietra di Minervino drenante, materiale storico/tipico del luogo, comprensivo di zanelle e chiusini in pietra di Minervino;

• Ripristino delle basole esistenti all’ingresso del percorso prospiciente Viale Martiri;

Raccolta delle acque meteoriche di dilavamento;

• Messa a dimora di 3 Cedri al fine di ripristinare l’aspetto storico-architettonico prevalente di Piazza Zanardelli;

• Messa a dimora di 7 Olmi sull’area pubblica di via Matera, prospiciente la scalinata monumentale di Piazza Zanardelli, per incrementare il verde di fronte all’ex GIL (scuola “Mercadante”);

• Restauro della scalinata monumentale di Piazza Zanardelli con installazione di un corrimano centrale;

• Introduzione di soluzioni innovative consistenti nel posizionamento di una centralina meteo con telecamera.

Durata dei lavori: 138 giorni consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori

Importo complessivo a disposizione €239.700,00 di cui € 191.760 Fondi Regionali e € 47.940 fondi comunali (avanzo di Amministrazione).

Aggiudicazione definitiva con determina dirigenziale n. N. 1615 del 06/10/2023 alla Clemens Costruzioni SRL, Altamura, per un importo dei lavori pari a € 157.566,20, oltre IVA, e a € 9.145,08 per oneri della sicurezza.



PNRR: M5C2INV.2.1 – Sistemazione e riqualificazione delle ville comunali – Finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU

L’intervento verrà effettuato su entrambe le villette, con esclusione della fascia di collegamento tra viale Martiri e via Matera (oggetto dell’altro cantiere).

Dettaglio degli interventi

Pavimentazione: rimozione di quell’attuale e realizzazione di un’altra a maggiore capacità drenante per ridurre il deflusso-ruscellamento delle acque piovane, con interventi specifici di sistemazione nei punti in cui le radici degli alberi comportano dissesto delle attuali mattonelle.

Grandi aiuole centrali: demolizione dei cordoni attuali e realizzazione di nuovi cordoni in pietra calcarea, nel pieno rispetto dell’impianto planimetrico esistente; dai cordoni saranno rimossi gli archetti in ferro.

Scalinate (sui lati sud e ovest): restauro delle basole nei punti in cui occorre ripristinare l’integrità del piano di calpestio.

Muri perimetrali: restauro e rimozione erbe infestanti.

Monumento ai caduti: sistemazione della balaustra in ferro e del cordolo perimetrale; sistemazione del verde per aumentare la visibilità del monumento stesso.

Opere in ferro: rimozione e sostituzione di parapetti metallici e ringhiere di più recente realizzazione; installazione di ringhiera sulla villa del monumento tra la scalinata centrale e gli scalini ad ovest, a difesa di un dislivello importante (90 cm circa è l’altezza massima tra marciapiede e piano della piazza), attualmente privo di alcuna barriera protettiva.

Arredo urbano: rimozione e sostituzione di tutte le panchine e dei cestini portarifiuti; installazione di rastrelliere portabici.

Pubblica illuminazione: redatto un progetto illuminotecnico che sostituirà l’attuale modalità di illuminazione, non omogenea per luce e visibilità.

Fontana monumentale: non sono previsti interventi.

Durata dei lavori: 300 giorni consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori

Importo complessivo € 850.000,00 – Fonti di finanziamento: 803.243,53 fondi statali – 46.756,47 fondi comunali (oneri urbanizzazione)

Aggiudicazione provvisoria dei lavori: Di Gregorio Sas di Di Gregorio Domenico & C; con importo complessivo a seguito di ribasso: € 492.093,72 oltre IVA.

Per le opere del PNRR la stazione appaltante del Comune di Altamura è la Città metropolitana di Bari.