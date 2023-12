Altamura ”Leonessa” contro il Nucleare. A breve consiglio comunale

Nessun passo indietro. Anzi due avanti e con un deciso ”No” a ospitare sul territorio murgiano o al confine con la provincia di Matera siti per stoccare rifiuti nucleari. A ribadirlo il sindaco di Altamura i Vitantonio Petronella che su invito del Comune di Matera, ha partecipato al Consiglio comunale convocato per ribadire la contrarietà alla realizzazione di un deposito nazionale di scorie nucleari e radioattive nell’area appulo-lucana.

Nel suo intervento, il sindaco di Altamura -riporta la nota dell’ufficio stampa- ha confermato che con atti deliberati nel 2021 sono state presentate delle osservazioni con cui si è dichiarato che il nostro territorio non è idoneo per un’installazione così impattante. Quindi ha confermato che il Comune di Altamura è contrario e ha ribadito la volontà di azioni comuni con i sindaci dei Comuni di Gravina in Puglia, Matera e Laterza e degli altri Comuni lucani, ugualmente coinvolti, con i presidenti delle due Regioni e con gli altri rappresentanti della nostra città in Consiglio regionale e in Parlamento.

Sul tema sarà convocato anche un consiglio comunale ad Altamura.