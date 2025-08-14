Altamura. Indrio e Perrucci non mollano e sollecitano invio atti..

… all’Autorità nazionale anticorruzione, Prefetto e Procura della Repubblica. La richiesta, rivolta al presidente del consiglio comunale Luigi Lorusso, in primis, dopo averlo già chiesto in altra seduta ma senza che sia accaduto nulla. Ora la pausa di ferragosto. Ma dopo quella i consiglieri comunali di maggioranza di ”Popolari con Petronella” torneranno alla carica…

COMUNICATO STAMPA

I Consiglieri Comunali Indrio – Perrucci

Nella seduta di Consiglio Comunale del 16 Luglio 2025, durante la discussione e prima di arrivare alla votazione di alcune varianti urbanistiche, al fine di garantire maggiore chiarezza e trasparenza degli atti amministrativi, è stata formalizzata la responsabile richiesta al Presidente del Consiglio Comunale Dott. Luigi LORUSSO e alla Dott.ssa Milena MAGGIO di inviare tutti gli atti della seduta stessa ai seguenti organi:

ANAC, Prefetto e Procura della Repubblica.

Il presidente del Consiglio, in quella seduta, si era pubblicamente impegnato a procedere all’invio degli atti stessi.

Ad oggi, nessun invio risulta essere stato effettuato. Perchè???

I consiglieri comunali ribadiscono con fermezza di essere parte integrante della maggioranza, all’interno del Gruppo Consiliare dei “POPOLARI con Petronella” con il Consigliere Claudio INDRIO quale presidente del gruppo.

Certi che la nostra richiesta abbia un felice riscontro, ribadiamo con forza la nostra appartenenza.

Altamura 13 Agosto 2025

I Consiglieri Comunali

Claudio INDRIO

Gioacchino PERRUCCI