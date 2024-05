Altamura inaugura spazio giovani operativo, ricordando Gianpiero

Quando si hanno le idee chiare su cosa fare per i giovani e come utilizzare al meglio, spazi da organizzare come l’aula studio ” Viti-Maino” per realizzare un sogno-progetto nel cassetto di un giovane architetto come Giampiero Zaccaria, prematuramente scomparso, e allora sono soldi spesi bene. Ed è quello che ha fatto l’Amministrazione comunale di Altamura, che ha inaugurato l’aula studio comunale, concretizzato un provvedimento avviato dal commissario prefettizio Maria Rita Iaculli. Al taglio il sindaco Vitantonio Petronella e, naturalmente, tanti giovani che hanno disposizione un luogo per formarsi, informarsi e progettare. E’ un’aula studio, più che un ”hub” (anglicismo di moda) che sa tanto di capannone industriale…Ragazzi buon lavoro.



Comunicato

Inaugurazione aula studio comunale

Taglio del nastro, ieri, per i locali al piano terra dell’istituto “Viti-Maino”, in via Ottavio Serena ad angolo con viale Martiri del 1799, per l’aula studio comunale: uno spazio dedicato alla cittadinanza e in particolare ai più giovani.

L’Amministrazione comunale e gli uffici del settore lavori pubblici hanno portato a termine, quest’anno, una progettualità per l’ammodernamento di una superficie complessiva di 125 metri quadrati e per la dotazione di arredi, per un impegno complessivo di spesa di 250mila euro (lavori e forniture). In particolare, il progetto esecutivo dell’intervento generale è stato approvato dalla Commissaria Prefettizia dott.ssa Iaculli.



Con l’avvento dell’Amministrazione Petronella, i lavori venivano aggiudicati e affidati alla ditta RE.CO.MAN srl in data 22/06/23 e la successiva fornitura d’arredi alla ditta DIMENSIONE UFFICIO srl in data 28/12/23.

In quasi un anno si è provveduto a concludere tutto l’iter esecutivo e consegna.

Per la gestione dell’aula studio, invece, già negli scorsi anni la precedente Amministrazione comunale, tramite il settore cultura e politiche giovanili, ha partecipato al programma “Luoghi comuni” della Regione Puglia (ARTI). La struttura, attraverso questo programma, è stata affidata all’associazione altamurana APS Liber Festival per il progetto “Liber Hub – Gianpiero Zaccaria”, in memoria di un giovane architetto prematuramente scomparso, a cui l’Associazione ha voluto dedicare il luogo.

Infatti, il taglio del nastro è stato non soltanto un momento di festa, ma anche di ricordo e memoria per Giampiero Zaccaria, vivo negli occhi e nelle parole dei giovani che si prenderanno cura di questo spazio.

Staff del Sindaco, 20 maggio 2024