Altamura impegna 5 milioni di avanzo amministrazione in riequilbri e investimenti

E’ un tesoretto, quella somma riferita al bilancio 2023 , che l’Amministrazione comunale- dopo il voto in consiglio, ha destinato per gran parte agli equilibri di bilancio e per il resto alle spese a carattere non ricorrente, nei settori di cultura, turismo, ambiente, sociale e pubblica istruzione. Non ci avventuriamo in importi e voci contabili, ma è stato aperto un percorso che consentirà di dare risposte alle diverse esigenze dei cittadini.

Comunicato – Il Consiglio Comunale approva l’assestamento di bilancio

Nella seduta odierna del Consiglio Comunale, tra i punti all’ordine del giorno vi erano il riconoscimento di debiti fuori bilancio, dell’assestamento di bilancio e presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio, da verificare ogni anno entro il 31 luglio, come previsto da D.Lgs. 118/2011. Il bilancio di previsione triennale 2024-26, approvato già nella sessione del 13 e 14 marzo scorso, ha avuto proposte di variazioni approvate di cui:

5.000.000,00 € di quota parte dell’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, per interventi non soggetti a programmazione nell’ambito del Programma di Opere Pubbliche;

4.922.184,89 € di quota disponibile dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2023, di cui ne viene utilizzata una somma per ripristinare gli equilibri di bilancio: per area sociale (rette minori in istituti, ricovero in strutture di disabili, ricovero in strutture di anziani, pronto intervento sociale di adulti e famiglie); per servizi pubblici indispensabili (pubblica illuminazione, trattamento rifiuti, rimozione rifiuti abbandonati, sfalcio erbe ecc).

Un’altra parte dell’avanzo è destinata alle spese a carattere non ricorrente, nei settori di cultura, turismo, ambiente, sociale e pubblica istruzione, in particolare:

Iniziative straordinarie ed una tantum in campo turistico: 170.000,00 €;

Contributi straordinari ed una tantum ad associazioni per organizzazione eventi nel tempo libero: 15.000 €;

Iniziative per la promozione dell’Oscar dello Sport: 5.000,00 €;

Contributi straordinari ed una tantum in campo culturale: 192.000,00 €;

Acquisto borracce plastic free per le scuole: 50.000,00 €;

Trasferimenti a istituzioni scolastiche per progetto “Scuole Aperte”: 40.000,00 €;

Contributi alle famiglie per l’acquisto di materiale scolastico: 80.000,00 €.

A seguito dell’utilizzo di questo avanzo di amministrazione, applicando il provvedimento, lo stesso ammonta a 1.508.194,89€.

Inoltre, si comunica che nella stessa seduta è stata approvata la proposta di emendamento della maggioranza che prevede:

Implementazione del patrimonio librario delle biblioteche scolastiche: 40.000,00 €;

Fondo di riserva per eventuali ristori per disagi dovuti a realizzazione pavimentazione del Centro Storico: 300.000,00 €;

Contributo per promozione di attività produttive: 40.000 €;

Ampliamento attività di vigilanza sui beni di proprietà comunale: 80.000,00 €;

Sostegno straordinario ABMC: 15.00,00 €.

Si ricorda che il Comune di Altamura ha partecipato a due bandi regionali per un importo complessivo di 50.000,00 € per l’assegnazione di risorse per giostrine per diversamenti abili.

A seguito di questi provvedimenti, l’Amministrazione Petronella è convinta di proseguire il proprio cammino per destinare le risorse e i fondi a migliorie che guardino alla qualità della vita dei cittadini, promuovendo stili di vita e attenzioni per il benessere della città.

Staff del Sindaco, 30 luglio 2024