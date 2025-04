Altamura. I Popolari con Petronella…chiedono al sindaco ‘’Trasparenza’’

L’allargamento della maggioranza per la giunta 2 (dopo Pasqua?) guidata da Vitantonio Petronella sta passando per l’azzeramento delle deleghe e con una nuova composizione, che coinvolgerà – stando ai rumors e a quanto riporta la nota dei ‘’Popolari con Petronella’’- esponenti di opposizione. E allora, nonostante le richieste notificate con posta elettronica certificata, è bene giocare a carte scoperte e confrontarsi con tutte le componenti che hanno contributo alla vittoria elettorale del sindaco.Per farla breve: un atto di trasparenza e di responsabilità. E la settimana Santa…



COMUNICATO STAMPA

I POPOLARI CON PETRONELLA “DIFFIDANO PERENTORIAMENTE IL PRIMO CITTADINO.

Dopo una prima nota pec del 4 aprile con la quale si richiedeva al Primo Cittadino un confronto tra tutte le forze di maggioranza, puntualmente ignorata, con firma del Segretario Coordinatore Ing. Indrio Domenico, i “Popolari” inoltrano una seconda nota pec il 14 aprile u.s. e hanno diffidato il Sindaco di Altamura Antonio Petronella a procedere alla nomina della nuova Giunta Comunale con il modus imposto dai soliti capibanda.

Il limite previsto dalla normativa che vigila sul reato di voto di scambio e l’assenza di condivisione da parte dei Gruppi Consiliari di maggioranza, impongono procedure collegiali per l’assegnazione di deleghe assessorili soprattutto per figure designate da Consiglieri provenienti dalla coalizione “Polis 2030”, oggi minoranza in Consiglio Comunale dopo la sconfitta alle elezioni del maggio 2023. Inoltre, in assenza della necessaria condivisione e sostegno organico del Gruppo Consiliare dei “Popolari”, la presenza in Giunta della Signora Angela Miglionico rappresenta un violento ed inaccettabile atto di forza e di inaccettabile imposizione privo di alcuna legittimità politica.

Ancora nelle ultime ore, invece, apprendiamo ed assistiamo all’ennesimo atto di saccheggio istituzionale e al famelico disconoscimento del verdetto elettorale e del mandato degli altamurani.

“Popolari con Petronella”

Indrio Ing. Domenico