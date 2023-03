Altamura e Gravina ‘’capitali’’ 2027. E ora al lavoro!

Strette di mano, entusiasmo giustificato e davanti un progetto ambizioso per Altamura e Gravina candidate a capitale italiana della cultura 2027. Un altro versante della Murgia, dopo Matera Capitale europea della cultura 2019, che desta attenzione e progettualità sulle tante risorse e opportunità di valorizzazione che da ‘’Ciccillo’’, l’uomo di Altamura, passa dalla cava dei dinosauri al Compositore Saverio Mercadante,a campo 65, al ponte Romano, al sistema museale dei due centri e ad altre potenzialità che sono all’interno, a cominciare dall’associazionismo, e ad altri centri del comprensorio murgiano. Bene. E ora al lavoro con un comitato scientifico che faccia sintesi, rete e lavoro per il progetto. Il 2027, con tutte le tappe di candidatura, è domani…



COMUNICATO STAMPA

Determinante per il rilancio dell’offerta culturale e turistica il sostegno del MIBACT e del Sottosegretario Lucia Borgonzoni in una visione di Area Metropolitana Murgiana con Altamura-Gravina Capitale della Cultura 2027

Grazie all’interessamento dell’On. del Territorio Rossano Sasso, Lucia Borgonzoni, Sottosegretario ai Beni e alle Attività Culturali ha fatto visita ad Altamura per annunciare il concreto supporto con 2 milioni di euro al Museo Archeologico Nazionale, tra le sedi della Rete Museale Uomo di Altamura. Risulta fondamentale la vicinanza del Ministero proprio nel momento in cui si concretizza la candidatura di Altamura-Gravina a Capitale Italiana della Cultura 2027. Con l’ufficializzazione della candidatura avvenuta oggi, ad Altamura presso Palazzo di Città , alla presenza del Sottosegretario Borgonzoni, del Sindaco di Gravina in P. Fedele Lagreca e del Commissario Prefettizio pro-tempore di Altamura, Dottoressa Maria Rita Iaculli, si apre una nuova motivante e determinante sfida necessaria a dare a questo Territorio il valore e il ruolo che storicamente merita. Altamura con il Patrimonio storico e paleo-antropologico (Valle dei Dinosauri – Uomo di Altamura – Pulo) e Gravina (Gravina Sotterranea – Borgo Antico – Ponte Acquedotto Romano – Area Archeologica e Rupestre) sono preziosi contenitori di un Patrimonio di prim’ordine su scala internazionale e rappresentano un grandissimo potenziale per la promozione di un brand che identifichi l’Area Metropolita Murgiana con Altamura-Gravina Capitale Italiana della Cultura 2027.

Altamura, 24 marzo 2023 Antonio Petronella