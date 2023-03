Altamura con quattro sindaci. Il Pd sostiene Loporcaro (m5S)

Quadro definito o quasi a meno di un mese dalla presentazione delle liste per il rinnovo del consiglio comunale e la elezione dei sindaci. E cosi il partito democratico, che era rimasto nel limbo, ha deciso di sostenere il professor Michele Loporcaro ( M5S). Una unità che a livello nazionale è auspicata ma non ancora concretizzata. Altamura città laboratorio politico con alleanze eterogenee pur conquistare il governo cittadino e la fiducia degli elettori, dopo la chiusura anticipata dell’esperienza di centrosinistra di Rosa Melodia. Ricordiamo che Altamura Protagonista ha presentato alla cittadinanza in candidato sindaco Antonio Petronella, con il sostegno di una coalizione eterogenea che spazia dal centro destra ( Forza Italia) a componenti dell’ex centrosinistra e l’adesione della Lega. In attesa che anche Fratelli d’Italia faccia un passo avanti. Gli altri candidati sindaci sono l’allenatore di calcio GIUSEPPE INCAMPO(Unione Popolare) e l’avvocato Giovanni Moramarco (tra gli ideatori di Federicus) che si era presentato il 12 marzo scorso. Guida una coalizione, “Polis2030” di cui fanno parte Italia viva e Azione con Calenda e le liste civiche Azione civica, Insieme per Altamura, Innoviamo, SìAmo Altamura e Noi – Nuovi obiettivi insieme



L’ANNUNCIO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Partito Democratico Altamura

UN PROGETTO TRASPARENTE, APERTO E PROGRESSISTA, PER ALTAMURA… PER GLI ALTAMURANI.

È stato sottoscritto ieri l’accordo delle forze politiche di centro-sinistra a sostegno della candidatura del Prof. Michele Loporcaro.

La Sezione altamurana del Partito Democratico ha sposato, sin da subito, la voglia di costruire un progetto politico inclusivo, trasparente, ecologista, onesto, ambizioso. Un progetto di progresso per Altamura e i suoi concittadini, lontano da trasformismi e fondato sulle competenze e sui temi.

Buona campagna elettorale, buona fortuna Altamura

