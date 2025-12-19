Altamura con la giunta tecnica per le emergenze e alla Befana quella politica?

Senso pratico da parte del sindaco di Altamura Vitantonio Petronella che, dopo aver azzerato la giunta https://giornalemio.it/politica/senza-intese-sindaco-altamura-revoca-deleghe-in-giunta/, come aveva già fatto nell’aprile 2025 https://giornalemio.it/politica/senza-intese-sindaco-altamura-revoca-deleghe-in-giunta/, ne ha varata una interamente tecnica per l’approvazione di misure urgenti legate alla scadenza del 31 dicembre. Si tratta del Prof. Avv. Cataldo Balducci, docente universitario di diritto, il Dott. Domenico Lagravinese, ex direttore del dipartimento di prevenzione della Asl Bari,dell’ l’Avv. Donato Viti e della la Dott.ssa Irene Di Mauro ex segretario generale e della Dott.ssa Valentina Braccia docente. Nel frattempo proseguono le trattative tra i partiti per il varo della giunta politica. Sarà nella calza della Befana ? E’ auspicabile.



Comunicato

Nominata la nuova giunta “tecnica”

Si comunica che con decreto sindacale n. 141 del 18/12/2025, il Sindaco prof. Vitantonio Petronella ha nominato i componenti della giunta comunale.

La stessa sarà composta dal Prof. Avv. Cataldo Balducci, il Dott. Domenico Lagravinese, l’Avv. Donato Viti, la Dott.ssa Irene Di Mauro e la Dott.ssa Valentina Braccia.

Di seguito la dichiarazione del Primo Cittadino: “In queste settimane il nostro Comune sta vivendo una fase delicata, segnata dallo stato di agitazione e dallo sciopero generale del personale per la mancata approvazione del fondo del salario accessorio da parte della giunta comunale e al rinnovo di 40 figure professionali PON inclusione.

Una situazione che ha prodotto uno stallo amministrativo, con il rischio concreto di ripercussioni sulla qualità dei servizi ai cittadini e sul pieno rispetto dei diritti dei lavoratori. Per queste ragioni, ho ritenuto doveroso assumere una decisione forte e responsabile: nominare una nuova Giunta “tecnica”, composta da figure di elevata professionalità ed esperienza, che ringrazio sin d’ora per aver accettato, chiamati a lavorare con un approccio neutrale, rigoroso e orientato ai risultati.

È una scelta straordinaria e temporanea, dettata dall’urgenza di sbloccare i procedimenti essenziali, ripristinare l’efficienza della macchina amministrativa e garantire la continuità dell’azione di governo.

Ritengo che, nei momenti di maggiore difficoltà, sia legittimo e opportuno ricorrere a competenze tecniche di alto profilo, capaci di affrontare con rapidità e competenza questioni complesse che incidono direttamente sulla vita quotidiana della Città.

Questa scelta nasce quindi dal senso di responsabilità verso Altamura, con l’obiettivo di superare la fase di emergenza, ristabilire condizioni di normalità amministrativa e creare le basi perché l’azione politica possa tornare a dispiegarsi pienamente, in modo più efficace, trasparente e vicino ai bisogni reali della Città”.

Il decreto è pubblicato su albo pretorio.