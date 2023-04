Altamura al voto. Si incrina intesa Pd-M5S. Loporcaro pensaci tu…

Avevamo salutato l’intesa tra M5s che aveva espresso come candidato sindaco Nicola Loporcaro, nome sul quale era convenuto il Pd, come un fatto nuovo nel laboratorio politico di Altamura in vista delle elezioni amministrative. Un evento positivo che, nei fatti, aveva anticipato ‘per linee generali’ quanto auspicato a livello nazionale ma che, di fatto, aldilà di alcune iniziative di piazza o parlamentari, non ha ancora trovato il suggello tra i segretari nazionali Giuseppe Conte ed Eli Schlein. Ad Altamura è venuta fuori una incrinatura o diversità di vedute , se preferite, sulla composizione delle liste. Su quelle dei candidati del Pd ci sarebbe stato uno ”sbarramento” del M5s nei confronti di alcuni nomi, che hanno caratterizzato l’attività dell’ex giunta di centrosinistra guidata da Rosa Melodia. Il Partito democratico, nella nota che segue, ci tiene alla sua autonomia ed è contrario alla prassi del ”tutti nuovi” nelle liste. I Pentastellati, in una nota, la pensano in altra maniera. E allora serve una mediazione, quella del candidato sindaco Michele Loporcaro. Se c’è intesa sul programma e, nel rispetto dell’autonomia decisionale dei partiti, va perseguita anche per i candidati. A meno che non ci sono curriculum di impresentabili o antefatti gravi che, alla lunga, potrebbero creare problemi di credibilità a una ”vincente” coalizione. Meglio chiarirsi subito. Il Ponte Pasquale dovrebbe portare un po’ di serenità. Auguri.Altamura ha bisogno di uno ”sforzo comune”.



LA NOTA DEL PD

Il Partito Democratico di Altamura ha lavorato in queste settimane ad un progetto politico nuovo e progressista per le elezioni amministrative della Città di Altamura del 2023. La nostra volontà è sempre stata quella di ricercare un’alleanza leale e trasparente fondata sui temi che ci hanno da sempre contraddistinto: tutela ambientale, potenziamento infrastrutturale, welfare e progresso socio-economico della Città.

Su questi presupposti abbiamo cercato, e fortemente voluto, un legame programmatico e politico con il Movimento 5 Stelle di Altamura e nonostante la nostra storia, la rappresentanza politica da sempre espressa e il consenso elettorale ottenuto, abbiamo condiviso la candidatura alla carica di Sindaco di un rappresentante non del nostro partito; segnale di apertura e disponibilità alla costruzione di quella alleanza. Abbiamo da subito contribuito alla costruzione di una coalizione più ampia che fosse punto di riferimento per l’elettorato progressista altamurano che non condivide le proposte poco coerenti della destra locale.

Purtroppo, in queste ore, ci è stata formalizzata la volontà di interrompere tale percorso, avendo ricevuto imposizioni su candidati che ci rappresenteranno nella nostra lista elettorale, “colpevoli” a loro dire, di essere stati sostenitori della precedente amministrazione comunale, dimenticando che anche loro principali esponenti ne hanno fatto parte.

Il Partito Democratico sezione di Altamura, per la sua storia e per i suoi valori, non ritiene accettabile alcun tipo di imposizione politica o veti personali su rappresentanti che da sempre hanno lavorato per il bene della nostra Città. Per i nostri iscritti e simpatizzanti, per i nostri candidati, per il centro sinistra altamurano, per tutti i cittadini, non cederemo a tali provocazioni e pertanto interrompiamo la nostra partecipazione ad iniziative e tavoli politici con il Movimento 5 stelle.

Comunicato m5s

Il Movimento 5 Stelle, ovunque come ad Altamura, ritiene che per cambiare una città occorra proporsi censurando i “legami” o il passato politicamente ambiguo al sol fine di garantire una migliore qualità della vita ai cittadini. Non poniamo veti verso persone o identità ma valutiamo il percorso politico, così come l’operato già profuso, di chi vuole condividere i nostri principi e il nostro programma.

La trasparenza e la chiarezza sono, da sempre, punti cardine della nostra forza politica e lavoriamo, ormai da anni, per presentare alla città di Altamura un progetto politico chiaro, leale e innovativo, in discontinuità con quanto avvenuto sino a ieri e in contrapposizione netta, quindi, alle forze politiche di centro-destra. La nostra identità è salda ma soprattutto matura per provare a condividere un’esperienza di governo stabile e questo lo ribadiamo con convinzione.

Confidiamo, dunque, nella capacità del candidato sindaco Michele Loporcaro di essere garante, per tutte le liste della coalizione, dei principi, dei valori e degli auspici innanzi descritti. Il Movimento 5 Stelle intende valorizzare ancor più il percorso intrapreso, esortando le forze politiche sino ad oggi coinvolte, a proseguire il cammino con la determinazione e l’entusiasmo che i cittadini altamurani meritano e attendono da tempo.