Altamura al voto senza l’ effetto Schlein. Non c’è il Pd. Al via 5 sindaci.

Quanti hanno atteso che si ricomponesse la frattura tra Pd e M5s, a sostegno del candidato sindaco Michele Loporcaro, se ne dovranno fare una ragione e regolarsi secondo coscienza, perchè ad Altamura (Bari) non c’è stato alcun effetto Eli Schlein, che potesse favorire quel dialogo avviato su alcuni temi con il movimento guidato da Giuseppe Conte. I candidati del partito democratico saranno probabilmente in alcune delle civiche, una ventina, che sosterranno i cinque candidati sindaci. E già perchè a mezzogiorno di sabato 15 aprile si è presentato l’ultimo aspirante primo cittadini Donato Laborante per la lista Nuovi Socialisti, con un invito – come riporta il volantino elettorale-”ai delusi della politica” ad aprire gli occhi. Auguri al neocandidato dell’ultima ora e a quanti sono scesi in campo da tempo.Antonio Petronella (coalizione Petronella Sindaco), Giovanni Moramarco (coalizione Polis 2030); Carlo Vulpio (Avanti Mediterraneo – Rinascimento Sgarbi) e Michele Loporcaro (Movimento 5 stelle e Semi di futuro). Queste le candidature e le liste presentate al vaglio, naturalmente, per le verifiche di ammissione.

