Altamura al voto. L’appello del comitato referendario. Mentre il sindaco tace

Ed è un’assenza avvertita con rammarico e disagio dopo la celebrazione della Festa della Repubblica dove, dal presidente della Repubblica ad altre cariche dello Stato,è stata evidenziata quella esperienza di scelta e di volontà del popolo italiano di ‘’scegliere’’ e di andare a votare e le donne diedero un esempio concreto di svolta. I diritti vanno salvaguardati a denti stretti. I quesiti dell’8 e 9 giugno sono tanta parte di quel capitolo che governo, alcuni sindacati, partiti e forze imprenditoriali vogliono snobbare, invitando a votare ‘’No’’ ,a non recarsi alle urne o a rifiutare le schede. Quanti paradossi anche perché le leggi parlano chiaro https://giornalemio.it/cronaca/e-un-diritto-dovere-votare-ed-e-reato-istigare-allastensione/. Il comitato referendario di Altamura non molla e invita a fare fino in fondo il proprio dovere. Lo faccia anche il sindaco Vitantonio Petronella: precariato del lavoro e cittadinanza sono tanta parte di quelle pagine grigie della cronaca del BelPaese che vanno cancellate. Con il voto affermativo dei cinque referendum.



LA NOTA DEL COMITATO

Il Comitato Referendario di Altamura ha inviato al Sindaco questa nota a proposito dei Referendum dell’8 e 9 Giugno : “Tra pochi giorni, l’8 e il 9 giugno, si voterà per un importante referendum. Si tratta di cinque quesiti che riguardano il lavoro e la cittadinanza.

Negli anni, purtroppo, i diritti delle cittadine e dei cittadini sono stati progressivamente erosi. I governi che si sono succeduti, ispirati da una visione iperliberista della società, hanno contribuito a restringere sempre più gli spazi dei diritti nel mondo del lavoro.

L’Italia, che la nostra Costituzione definisce “una Repubblica fondata sul lavoro”, è diventata sempre più una Repubblica fondata sul lavoro precario, povero, mal retribuito e insicuro.

Per non parlare dei diritti tolti a chi, pur vivendo nel nostro Paese da moltissimi anni, non riesce ad ottenere cittadinanza e ad avere le stesse opportunità di vita degli altri.

Per questo il referendum, strumento fondamentale di democrazia diretta, rappresenta oggi un’opportunità concreta per restituire dignità e giustizia a tutte le persone a cui, nel tempo, sono stati sottratti diritti. Non si vota per liste o candidati: si vota per abrogare norme che hanno precarizzato le nostre vite e ci hanno tolto dignità.

Ad Altamura, sindacati, partiti e associazioni hanno dato vita a un comitato che ha svolto in modo egregio il compito di informare la cittadinanza e spiegare le ragioni per votare 5 SÌ.

Quello che invece lascia l’amaro in bocca è la totale assenza del Sindaco e della sua Giunta.

Non ci interessa conoscere l’opinione del Sindaco su ciascun quesito. Ciò che ci lascia delusi e basiti è che il Primo cittadino di Altamura non abbia speso nemmeno una parola per invitare la cittadinanza al voto.

Da ogni Sindaco – e quindi anche dal nostro – ci aspettiamo partecipazione e coinvolgimento, elementi essenziali per la vita democratica. Invece, abbiamo assistito a un silenzio che sa di assenza e sottovalutazione rispetto a un appuntamento importante che potrebbe davvero migliorare la vita delle persone.

Pertanto stigmatizziamo tale comportamento e invitiamo il Sindaco a recuperare, in questi ultimi giorni prima del voto, il tempo perso. Lo invitiamo a farlo per una causa che riteniamo giusta e fondamentale per il futuro del nostro Paese”.



La nota è stata firmata da ( in ordine alfabetico) :

ANPI sezione di Altamura, Alleanza Verdi e Sinistra, Auser, Camera del Lavoro, Cobas, Coordinamento per la democrazia costituzionale, FILLEA Cgil, FLC CGIL, Giovani democratici, M5S, Partito Democratico, Puglia Europa Med, SPI Cgil.