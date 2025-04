Altamura. Al lavoro la giunta Petronella. E un invito a collaborare

Cantieri, lavoro, coesione e quanto altro potrà venire per il futuro di Altamura e del suo comprensorio. Il sindaco Vitantonio Petronella, dopo aver nominato la nuova giunta, coglie l’occasione a spendere le energie delle polemiche per lavorare insieme, opposizioni comprese, sulle cose da fare. Le tappe del 25 aprile con la giornata medievale dedicata a Federicus è un primo banco di prova sulle opportunità di promozione turistica. Nel frattempo gli auguri di Buona Pasqua

IL POST DEL SINDACO ALL’INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA

“Davanti ad affermazioni fuorvianti e di poco peso politico da parte delle minoranze, l’intera maggioranza Petronella conferma la sua azione di governo nell’interesse esclusivo della città. Ad oggi, si lavora con la nuova Giunta, nel segno della continuità, tenendo conto anche dell’allargamento della rappresentatività. Fin da subito si è andato avanti, senza alcuno stop.

Già questa mattina ho convocato gli Assessori, con cui abbiamo varato nuovi provvedimenti sulla strada della collaborazione, del lavoro e della coesione. L’unica strada utile a costruire. Si invita, piuttosto, la minoranza a non continuare a fomentare odio e arroganza nella città, ma piuttosto a dimostrare di essere un aiuto propulsivo all’azione del bene comune: quello dei cittadini”.