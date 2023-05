Altamura al ballotaggio Petronella e Moramarco

Con cinque candidati era difficile alla vigilia che Altamura avesse il nuovo sindaco al primo turno. E così gli elettori saranno chiamati al voto tra 15 giorni per il ballottaggio tra Vitantonio Petronella che è arrivato con la sua coalizione al 48 per cento dei suffragi, rispetto al 43,6 per cento di quella a sostegno di Giovanni Moramarco. E ora supplemento di campagna elettorale, con appello agli altamurani. Ma non si escludono possibili accordi per conquistare la vittoria.



Nello specifico Vitantonio Petronella ha conseguito 17.641 voti pari al 46,5%

Rinnovamento Altamura 3.356 9,2%

Popolari con Petronella Sindaco 2.532 6,9%

Insieme con Petronella 2.514 6,9%

Altamura con Petronella Sindaco 2.254 6,2%

Altamura al Centro 1.988 5,5%

Idee in Comune 1.514 4,2%

Progetto Altamura 1.384 3,8%

Unione di centro (Udc) 1.346 3,7% 0

Altamura Unita 596 1,6% 0



Giovanni Moramarco Centrodestra 16.172 42,6%

Forza Italia-Moderati per Altamura 4.021 11,0%

Azione Civica Altamura 3.223 8,8%

Fratelli d’Italia Giorgia Meloni 2.755 7,6%

Lista per Moramarco Sindaco 2.643 7,2%

Innoviamo 1.759 4,8%

Riformisti per Moramarco Sindaco 1.494 4,1%



Michele Loporcaro

Mov. 5 Stelle 2.909 7,7%

Movimento 5 Stelle 1.229 3,4%

Loporcaro Sindaco Semi di Futuro 1.017 2,8%



Carlo Vulpio

Candidato civico 991 2,6%

Movimento Civico Avanti Mediterraneo Rinascimento Sgarbi 681 1,9%

Donato Laborante

Candidato civico 259 0,7%

Nuovi Socialisti 137 0,4%