Altamura adegua la Tari : +4,7% per le famiglie. Esenzioni fasce deboli e riduzioni per imprese

Mentre a Matera la questione dell’adeguamento della Tassa rifiuti tiene banco, tra precisazioni, proposte, controproposte, polemiche e ordini del giorno da riproporre ,a tutela delle fasce deboli, nella vicina Altamura l’adeguamento è passato, con le motivazioni oggettive sull’aumento dei costi delle utenze e dei servizi, dopo il dibattito in consiglio comunale e l’assessore al bilancio Pasquale Crapuzzo. Incremento annuo per le famiglie in media d 20-30 euro, esenzioni per le fasce deboli e per le imprese che operano in condizioni svantaggiate, grazie a precedenti disposizioni e regolamenti. Per i cittadini a Matera come ad Altamura c’è poca differenza tra adeguamento e aumento. Alla fine si pagheranno 20-30 euro in più.



LA NOTA DEL COMUNE DI ALTAMURA

Adeguamento delle tariffe Tari, comunicato dell’Amministrazione comunale.

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale, è stata approvata la delibera per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 e per le tariffe Tari (tassa rifiuti) per il 2024.

Il PEF, redatto dall’Ager (ente regionale) e validato dall’Arera (ente nazionale), prevede un incremento di circa un milione di euro nei costi del servizio (rifiuti) rispetto al biennio precedente, portando il costo totale a 14,3 milioni di euro per il periodo 2024-2025, rispetto ai 13,3 milioni di euro del periodo 2022-2023. Tale incremento è la conseguenza soprattutto di un aumento generalizzato delle tariffe per il conferimento dell’indifferenziato e dell’organico negli impianti di trattamento.

Per legge le tariffe Tari devono essere adeguate per coprire il costo del servizio. L’Amministrazione, dunque, ha dovuto attuare il Pef e ha adeguato le tariffe per le utenze domestiche del 4,7%. Invece non sono state variate quelle delle utenze non domestiche, eccetto una riduzione della tariffa per alcune tipologie (magazzini, uffici e aree di lavoro industriali) nelle ex “zone non servite”.



I dati in sintesi:

– Costo del servizio (2022-2023): 13,3 milioni di euro

– Costo del servizio (2024-2025): 14,3 milioni di euro

– Incremento del costo del servizio: 1 milione di euro

– Incremento percentuale delle tariffe Tari per utenze domestiche: +4,7% (mediamente 20/30 euro all’anno per nucleo familiare)

– Tariffe per utenze non domestiche: invariate, con riduzioni per determinate tipologie nelle ex “zone non servite”

L’obiettivo dell’Amministrazione è stato quello di mantenere l’equilibrio tra le esigenze della comunità e minimizzare l’impatto sui bilanci familiari, anche grazie alla lotta all’evasione che ha permesso di individuare degli evasori Tari e di distribuire il costo su un numero maggiore di utenti.

Restano sempre validi e invariati le esenzioni e gli abbattimenti previsti dal regolamento comunale di applicazione della Tari riguardanti in particolare abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadrati, pensionati, nuclei familiari non abbienti, ecc.

Dal Palazzo di Città, Staff del Sindaco