Insomma, tanto discutere per nulla. La contestata operazione di realizzazione di 9 alloggi da parte dell’ATER di Matera in Via G. Fortunato che sembrava avesse trovato nell’ultimo consiglio comunale una sofferta parola fine, non si farà.

Semplicemente perchè la Giunta Regionale, con propria deliberazione n.202100967 adottata nella seduta di venerdì scorso, 3 dicembre 2021, ha revocato il relativo finanziamento di 1.500.000,00 euro. (delibera giunta regionale revoca finanziamento alloggi ater matera)

Insomma una bella figuraccia, perché la revoca è dovuta, si legge nell’atto, al fatto che “il Comune di Matera non ha provveduto, entro il termine stabilito nel sesto Comitato, al rilascio del permesso a costruire per la realizzazione delle opere con l’adozione della relativa Delibera di Consiglio comunale“.

Ma si è trattato, da parte del governo regionale, di una mera presa d’atto “degli esiti della riunione del settimo Comitato di Coordinamento e Monitoraggio dell’Accordo di Programma dell’ITI Sviluppo Urbano della Città di Matera, tenutosi in data 25 ottobre 2021, nel quale in relazione all’operazione “Incremento dell’offerta di alloggi sociali a canone moderato, anche per utilizzo temporaneo” (Codice locale 24/2019/0010) di 1.500.000,00 euro- Beneficiario ATER Matera, è emerso che il Comune di Matera non ha provveduto, entro il termine stabilito nel sesto Comitato, al rilascio del permesso a costruire per la realizzazione delle opere con l’adozione della relativa Delibera di Consiglio comunale“.

In sostanza, nel momento in cui è stato convocato il consiglio comunale (26-11-2021) e ancor di più nella data della seduta, 30 novembre, già la revoca era sostanzialmente avvenuta.

Anche perchè, ancora prima, come si legge nel provvedimento della Giunta Regionale “nel corso del sesto Comitato di Monitoraggio dell’Accordo del 3 agosto 2021, la cui riunione è stata presieduta per l’operazione di che trattasi dall’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, si è stabilito che il Comune di Matera avrebbe dovuto adottare la delibera del Consiglio comunale di rilascio del permesso a costruire, necessario alla realizzazione delle opere, entro il termine del 9 settembre 2021 per non incorrere nella revoca di detto finanziamento“.

E , con la Delibera della Giunta Regionale n. 698 del 03 settembre 2021 “in relazione all’operazione “Incremento dell’offerta di alloggi sociali a canone moderato, anche per utilizzo temporaneo” (Codice locale 24/2019/0010) di 1.500.000,00 euro avente quale Beneficiario l’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Matera (ATER Matera), si è ritenuto opportuno non autorizzare il differimento dei termini previsti nel cronoprogramma, alla luce delle criticità attuative e del rischio che la stessa non potesse essere ultimata entro la scadenza del 31/12/2023, termine ultimo stabilito dall’art. 65 del Reg. UE 1303/2013 per il POR FESR 2014/2020″.

Se questo era il quadro, che come vediamo doveva essere noto al Comune, perchè portare in consiglio -in modo per altro così autolesionistico- l’argomento?

….e che dire dell’ATER Matera? Possibile che nemmeno loro che sono della stessa parrocchia del governo regionale sapessero? Al punto da spingere la sua amministratrice unica, Lucrezia Guida, a diffondere -il 3 dicembre scorso- questo comunicato come se tutto fosse a posto?

…..stiamo messi bene……………