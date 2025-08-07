All’ing Pino Sicolo anche la delega all’urbanistica

A deciderlo il sindaco Antonio Nicoletti, che ha rimodulato le deleghe per l’assessore confermando quelle già attribuite in passato e lo stesso vale per il primo cittadino, che è oberato di altre. Del resto l’urbanistica è un settore delicato…e dalle tante aspettative per cittadini, imprese e per la politica, in relazione a progetti anche di pubblica utilità che vanno esaminati nel rispetto di procedure, regolamenti e indicazioni che l’Amministrazione comunale vorrà dare. Un alleggerimento che dovrebbe continuare quando la giunta colmerà il vuoto di altre due caselle assessorili finora rimaste vuote. Percorso legato, per certi versi, anche a quello della presidenza del consiglio comunale che è tutto all’interno della coalizione di centrodestra che ad oggi deve fare i conti con i numeri…Se ne parla a settembre, forse.



Lo stralcio dal decreto sindacale n.199/2025

IL SINDACO DECRETA

a parziale modifica del proprio decreto sindacale n. 185 del 07 luglio 2025 – prot. n.

0068768/2025, di attribuire all’assessore Giuseppe SICOLO la delega all’urbanistica,

confermando le deleghe a politiche abitative, relazioni con gli ordini professionali, protezione

civile e COC, contenzioso.

Restano in capo al Sindaco le seguenti deleghe: innovazione, università e ricerca,

internazionalizzazione, pianificazione strategica, qualità e rigenerazione urbana, gestione e

valorizzazione sito UNESCO, gestione luoghi della cultura, personale, bilancio, Politiche per

la partecipazione civica, borghi e periferie, URP e tutto quanto non espressamente indicato

nelle deleghe precedenti.

