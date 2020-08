A Matera, città che resta sempre provinciale nelle dinamiche della politica locale, aggravata dalla costante perdita di autonomia decisionale, per tutta una serie di cause e connivenze arcinote, proprio non esiste un accordo a un mese dal voto per le elezioni amministrative di settembre. Del resto il M5S ha sempre detto e scritto che con il Pd locale di non aver nulla a che fare. Hanno nominato per tempo un sindaco, Domenico Bennardi, e lavorano solo all’allargamento delle alleanze con alcune civiche. Per cui restano lì, per Matera, le indicazioni del voto sulla Piattaforma Rousseau, che qualche polemica tra i puri della prima ora del movimento pentastellato l’ha lasciato. Il Partito democratico, oggi 17 agosto, riunirà la direzione per decidere alleanze e candidature. Sviluppi in giornata? Forse. Chissà. Magari da un sostegno o una indicazione dalla Capitale, Roma, potrebbe far pendere l’ago della bilancia verso una scelta sempre da condividere con le componenti interne (quella chiurazziana in primis) e poi all’esterno con Italia Viva che a Matera opera con 2029. Nel limbo Coalizione civica, dopo il passo indietro di Michele Plati. Siamo fermi alla ‘disponibilità’ di Gianni Schiuma, ex vicesindaco della prima giunta De Ruggieri, dopo aver pesato anche quella di un noto professionista che ”spaccherebbe” equilibri in città ma che ci rimetterebbe sul piano lavorativo, fermo restano che la tenuta della coalizione è fondamentale per andare avanti. Ma non sono esclusi colpi dell’ultima ora, magari con una situazione interna di prestigio da ‘salvatore’ della patria. Anche qui però valgono ‘pro e contro” disponibilità, perplessità e ruggini da disincrostare. Pd e M5s, aldilà dell’analisi frettolosa del prosindaco Antonio Serravezza, marcia ognuno sui suoi binari. Il modello romano qui non è mai decollato nè in Regione e nè al Comune di Matera. Certo ci sarà il ballottaggio. Bisogna vedere chi ci andrà. Ipotesi da disegnare, ma dipende dal candidato sindaco del centrosinistra e da come si muoveranno gli altri : da Rocco Sassone centrodestra a Pasquale Doria con le civiche di comunità, queste ultime di centrosinistra ma alternative al Pd attuale, da Marianna Dimona (designata dal sindaco Raffaello De Ruggieri per la coalizione di via Aldo Moro) ad Antonio Cappiello per Matera al Centro a quello che potrebbe maturare nelle prossime ore dal lavoro che stanno portando avanti – da quanto riporta Radio ” Citt citt ‘mminz la chiazz” – ex parlamentari e altre anime della tradizione elettorale cittadina. Per adesso tante stelle stanno a guardare. Per la concretezza servirebbe una ripassata con le escursioni in notturna sulle sponde della riserva di San Giuliano tra ’ Mito e scienze…Notti Stellari’’ . Un po’ di pazienza. Ancora tre, quattro giorni e tutto, almeno fino al ballottaggio, sarà più chiaro.



LE RIFLESSIONI SERRAVEZZIANE

Nella Capitale europea della cultura riuscirebbero a governare insieme due forze politiche che fino all’altro ieri non hanno fatto altro che insultarsi a vicenda? La piattaforma Rousseau ha approvato le alleanze con altri partiti. E’ vero un patto tra Partito Democratico e Cinque Stelle sarebbe un patto tra perdenti o tra disperati, ma il progetto potrebbe nascere dalla consapevolezza che le elezioni amministrative porterebbero a un trionfo della Lega alleata con Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Se qualcuno si fosse assentato da Matera e fosse rientrato oggi, si sentirebbe su “Scherzi a parte”, tanto è paradossale il quadro politico che si è creato.

Ci sono dunque tutti gli ingredienti per concludere amaramente che chi ha, anche se aveva perso le elezioni amministrative, ora comanda come se avesse vinto e che dunque è in atto una restaurazione, assai visibile non solo nella compagine governativa ma anche nel repentino riposizionamento dei cosiddetti poteri forti.

Il quadro che si sta materializzando è quantomeno unico nel suo genere, tutto con la benedizione di personaggi politici di lungo corso.

C’è fermento in città. E’ tutto un ribollire di indiscrezioni, riposizionamenti e mutazioni funzionali a riscrivere gli equilibri delle coalizioni e i pesi all’interno dei singoli partiti.

I misteri di ferragosto hanno luci e ombre, una pillola amara da buttar giù!