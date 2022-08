Alle urne, ma senza voto disgiunto. E con coscienza…

…e magari ci sarà lavoro per psicologi, psichiatri e altre figure del ‘disagio’ di identità che dovranno occuparsi di quanti non troveranno sulla scheda quello che si aspettavano, in piena conflittualità con la propria coscienza, e di quelli che resteranno in Basilicata perchè altri- imposti da Roma- finiranno in Parlamento dimenticandosi ( come già accaduto in passato) di essere stati eletti da queste parti. Ma è anche vero, tranne per poche eccezioni,che il peso di Matera e della sua provincia e in senso più ampio della Basilicata, è stato davvero poco consistente. Figuriamoci ora che passeremmo da 13 a sette parlamentari. Per cui teniamo conto che non sarà possibile effettuare il voto disgiunto. I risultati potrebbero riservare sorprese , visto che si vota con un sistema misto . Un terzo degli eletti verrà dall’uninominale, designati con il maggioritario nel senso che sarà eletto il più votato. Basta una X…sul nome collegato alla stessa lista. Per gli altri due terzi varrà il sistema proporzionale,che supereranno la soglia minima di sbarramento del 3 per cento per la lista e del 10 per cento per la coalizione. Il Rosatellum, il sistema elettorale in vigore ,che in tanti definiscono una porcata, ma che nessuno (è ovvio) tocca, prevede che l’elettore riceva due schede, una di colore rosa per la Camera e l’altra gialla per il Senato . Le liste riportano il nome del partito o della coalizione, il candidato ‘unico’ per il collegio uninominale e una rosa di ”designati” per il proporzionale sulla quale non si possono esprimere preferenze. Saranno percentuali e calcoli vari a indicare gli eletti. Una considerazione che porta al rammarico per il proporzionale puro, che caldeggiata da partiti e movimenti che si sono già preparati per contare con le percentuali da ”per cento ” periodico nelle coalizioni che verranno, Draghi bis compreso…Sorprese? Alla fine vincono tutti. Ci mancherebbe. In compenso per la prima volta per il voto al Senato parteciperanno anche i 18 anni, con una incognita già espressa nel servizio https://giornalemio.it/politica/basilicata-al-voto-tra-volti-noti-esordienti-e-lincognita-dei-18enni/. Dimenticavamo gli italiani residenti all’estero, che eleggeranno 8 deputati e 4 senatori.