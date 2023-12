Alle Regionali Area Popolare da sola…E’ meglio

Quando non ci sono spazi di confronto, collaborazione per un percorso comune, a cominciare dal variegato campo cattolico e popolare, e allora meglio tener fede alla propria identità e non finire nel ”magma” del tutti insieme incompatibilmente. E così, come spiega, Pasquale Tucciariello Area Popolare, alle elezioni regionali della primavera 2024 in Basilicata, è meglio andare da soli che male accompagnati. E del resto, citando quanto di negativo continua ad accadere e male nella sanità, si sfrutta l’eccellenza – è il caso del Crob di Rionero- per tenere in piedi la filiera accentratrice e drena risorse di tutto quello che è a Potenza : dall’Aor, all’Asp al San Carlo, mentre i cittadini del resto della regione migra altrove. Un fallimento ma in campagna elettorale non si ascolta e non si guarda in faccia nessuno. Per cui meglio soli, che male accompagnati.



Ci viene chiesto con insistenza perché preferiamo metterci in proprio con le

elezioni regionali di Marzo. Le ragioni vanno chiarite.

Le cronicità della Basilicata sono riassumibili in crollo demografico, desertificazione

produttiva, isolamento dei comuni, amministrazione disturbata. Una classe dirigente

poco credibile è il contesto in cui si avviluppa la crisi da qualche decennio. Da diversi

anni, per invertire tale caduta progressiva abbiamo indicato alcune priorità.

Irccs Crob e sanità territoriale. Fare degli ospedali nuclei di eccellenza nei vari

settori per impedire la fuga dei Lucani verso strutture sanitarie fuori regione (i

Materani vanno al Miulli di Acquaviva delle Fonti, i Potentini e le aree intorno verso

Napoli o verso il Nord, dal Vulture a Foggia o verso il Nord). C’è una struttura sanitaria

di eccellenza, un solo Irccs, che è il Crob. Ma pensate: Il Comitato Etico da 10 anni è

stato dirottato dall’Irccs Crob al San Carlo di Potenza dai governi di sinistra e la destra

non lo ha riportato nella sua sede naturale (cioè nell’Istituto a carattere scientifico);

negli ultimi tempi, dopo scellerate nomine di dirigenti venuti da lontano, per oltre un

anno l’Irccs Crob è rimasto senza un direttore generale, senza un direttore sanitario,

senza un direttore scientifico.

Monticchio e il Vulture. Abbiamo indicato alcune priorità. Ridateci la funivia, che è

stata un eccezionale volano di sviluppo. E attrezzate il Monte Vulture di sentieri

percorribili a piedi o in bici. Né l’una né l’altra. Anzi, il governo di destra si è inventato,

per arrivare a Monticchio, un percorso viario assurdo: Sgarroni, verso San Vito, verso

incrocio Bagni, poi parcheggi non attrezzati a un paio di chilometri dai laghi. E poi ci

hanno regalato, in 5 anni, due commissari, due falsi presidenti, e ora un altro

presidente a cui non è stato ancora dato il decreto di nomina. Disastro totale.

Altri temi e grandi investimenti: rete di irrigazione su tutto il territorio regionale,

tribunale di Melfi, raddoppio Potenza-Candela, elettrificazione e rifacimento della tratta

ferroviaria, strade di collegamento tra paesi, deserto produttivo, personale mal diretto

e poco motivato (si pensi al Consorzio di Bonifica), l’Arpab che non monitora alcune

criticità (si pensi all’eolico di Balvano). E l’elenco è ancora lungo.

In tali condizioni, allearsi elettoralmente con chi, senza uno straccio di programma

condiviso? E per fare cosa, per qualche posto al caldo in Consiglio Regionale?

Meglio soli che male accompagnati.

Pasquale Tucciariello