Alle primarie dei”100 giovani” vince Roberto Cifarelli

Sono stati in 5.082 gli elettori materani (tra cui una potenziale rappresentanza di massimo 200 minorenni) a rispondere alla chiamata per la scelta del candidato sindaco tra i cinque (Roberto Cifarelli, Nicola Casino, Paolo Grieco, Cinzia Scarciolla e Adriana Violetto) che hanno aderito alle primarie promosse da “100 giovani”. L’ha spuntata -come da pronostico-il consigliere regionale del PD Roberto Cifarelli che ha conseguito 2.356 voti. Seguono Nicola Casino (ex consigliere comunale di Forza Italia) con 1.429 voti, Adriana Violetto (già consigliera comunale di Azione) con 805 voti, Paolo Grieco (Presidente associazione La Martella) con 346 voti e Cinzia Scarciolla (già consigliera comunale di +Europa) con 90 voti. (NB. ci mancano all’appello 56 voti, aggiorneremo se bianche o nulle o altro, ma ininfluenti per l’esito finale). Nessuna sorpresa, dunque, sia per il vincitore che per quanto riguarda la partecipazione (esattamente in linea con i consensi raggiunti dalle personalità in corsa alle ultime regionali oltre ad una stima per i civici) che personalmente ci aveva portati a prevederne 5.100 circa. Ora, Roberto Cifarelli insieme ai quattro compartecipanti alla selezione di queste primarie, e magari con altri che si aggregheranno in corsa bisognerà dare corpo, con le relative liste, a questa inedita coalizione per partecipare al primo round della gara vera che si disputerà il 25 e 26 maggio 2025. Al momento lo vedrebbe competere con: Antonio Nicoletti del centro destra (FdI, FI, Lega, civiche); Luca Prisco sostenuto da Volt, Democrazia materana e altre civiche; Francesco Saverio Acito sostenuto dalla lista di ”Per Matera capitale”, dall’Udc e un’altra civica; Leonardo Pinto con Matera Protagonista. In attesa del candidato del tavolo di centro sinistra (PS, AVS, Socialisti, M5S, civiche) e quello di Basilicata casa comune che ha deciso un percorso autonomo. Ed eventualmente qualche altro outsider che al momento non si è ancora palesato.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.