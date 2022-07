Alle Politiche priorità in lista a onesti e capaci !

A chiederla senza tanti giri di parole è Saverio Paolicelli, Referente del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale – Matera, convinto assertore che il cambiamento parte dalle persone, dalla loro correttezza e dalla valorizzazioni delle competenze. Un invito, pressante, in assenza di riforma elettorale, rivolto ai segretari di partiti, movimenti che in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, dovranno preparare le liste ‘bloccate’ senza che gli elettori possano scegliere chi votare. Compromessi inevitabili, tra chi non vuole rinunciare allo scranno in parlamento, chi vuole entrare sgomitando o con tanti sotterfugi e con il rischio che si faccia spazio (non meravigliamoci) a quanti hanno a che fare con la questione morale. Paolicelli fa riferimento, in proposito, alla recente inchiesta che a Matera ha coinvolto politici, tecnici, imprenditori, professionisti su appalti, favori, incarichi di tre enti pubblici. Questione morale,pertanto, sempre di attualità nel BelPaese, nella Basilicata e a Matera, regione che dovrà fare i conti con una drastica riduzione del numero di parlamentari da eleggere (da 13 a 7). E allora si punti su onestà e qualità, altrimenti aumenteranno le distanze e il senso di sfiducia tra cittadini e Stato, Governo, Pubblica Amministrazione. Più chiaro di così.,, Vediamo chi raccoglie sfida e richiesta. E’ in gioco, e non da ora, la credibilità della democrazia e della stessa Costituzione, alle prese con continui attacchi demolitori.



Candidati estranei al degrado morale dei partiti

Il prossimo 25 settembre dovrem(m)o recarci alle urne per scegliere i “nostri” rappresentanti in Parlamento o … quel che ne resta. Il sentimento dell’antipolitica, alimentato prima dal vento separatista della Lega nord e poi dal populismo del movimento “pentastellato”, ha prodotto un danno “universale” alla democrazia di questo Paese. Il Parlamento, luogo in cui noi cittadini esercitiamo in forma mediata la nostra sovranità, è stato mutilato ed è passato da 915 a 600 posti. Gli abitanti della Basilicata eleggeranno non più 13, ma solamente 7 rappresentanti: 3 senatori e 4 deputati.

Colpa di una legge elettorale decisamente “pedestre” – per ogni Camera, si assegna circa 1/3 dei seggi con l’uninominale e i rimanenti 2/3 con il proporzionale a “liste bloccate”, senza che l’elettore possa disgiungere il voto tra i due comparti – è alquanto scontato che i collegi uninominali saranno preda di quei “monumenti all’ipocrisia” che compongono i vertici nazionali dei principali partiti, mentre i primi posti delle liste del proporzionale saranno alla merce dei “capi bastone” territoriali, con le loro clientele e il loro corredo tangentizio; nelle posizioni intermedie, tante “facce nuove e pulite”, gregari cui evidentemente spetta il compito di smazzare per “tirare … la volata” ai candidati in cima, e al fondo, “soldatini” che aspirano a premi di fedeltà. Un sistema fatto apposta per rinsaldare i rapporti di forze e i ricatti tra i grandi esponenti dei partiti e i loro segretari.

La mannaia del populismo e dei partiti elitari ci ha consegnato meno posti in Parlamento, meno ricambio al vertice dei partiti, più clientelismo, più corruzione, più “magagne”.

Giacché non c’è alcuna possibilità per il normale cittadino, anche se appassionato alla politica e protagonista della vita civile, di concorrere alla scelta delle candidature, mi rivolgo ai segretari regionali e nazionali dei principali partiti: chiediamo che almeno per il proporzionale in cima alle liste siano posti candidati non solo con “la faccia pulita”, neppure soltanto con la coscienza pulita, ma che abbiano “qualità” tali da assicurare il rispetto del sistema pubblico e soprattutto il corretto utilizzo delle “risorse pubbliche”, e chiediamo che, per dare il segno di un nuovo corso in seno ai partiti, i soliti esponenti di riferimento locale, impresentabili, vengano posti in fondo alle liste.



Come dovrebbero agire questi Parlamentari in pectore? Prendiamo spunto dall’ordinanza del Gip del tribunale di Matera sui recentissimi fatti di malaffare scoperti in alcuni enti locali materani, per indicare almeno alcuni dei comportamenti che reputiamo inaccettabili.

Non vogliamo persone capaci di partecipare a maltrattamenti, vessazioni e persecuzioni ai danni di dipendenti, in particolare di chi lavora in uffici pubblici, e di intromettersi nei processi di avanzamento della carriera; persone che partecipino ad associazioni a delinquere, che si concedano a minacce e truffe, che procurino indebite utilità a se e ad altri, che cedano ai tentativi di corruzione e di concussione. Non accettiamo candidati che turbano le gare d’appalto per le opere pubbliche e procurano ingiusti profitti; che rivelano segreti d’ufficio, che producono dichiarazioni e atti falsi e si rendono disponibili a complicità illecite. Non vogliamo soggetti che omettano di denunciare all’autorità giudiziaria di comportamenti contrari alla legge, che pratichino lo scambio di voti e gli appoggi politici illeciti o che violino i propri doveri di fedeltà verso lo Stato e verso i cittadini.

Sono tutte condizioni al “negativo”, poi ci sarebbero quelle “al positivo”, i comportamenti virtuosi, ma, visto il degrado in cui versano attualmente i partiti, sarebbe chiedere troppo.

Egregi segretari, il voto è “nostro” e solo in questo modo potete sperare di averlo.

Saverio Paolicelli

Referente del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale – Matera 29/07/2022