Alle Europee un voto per la pace e le coscienze libere

”Ero tra gli scettici, che non andavano a votare…ma ora che a decidere sono altri per noi e per il futuro del mondo, spinto verso la terza guerra mondiale non si può stare a guardare. Alle Elezioni europee andiamo, andate a votare’‘. Un invito a non restare indifferenti, che sintetizziamo, ma ripetuto all’unisono da Michele Santoro, Piernicola Pedicini (segretario di Met) e Ilaria Leonardis nel comizio tenuto, domenica 26 maggio in serata e in piazza Vittorio Veneto, per la lista ” Pace, terra e dignità”. E in piazza, non lo vedevamo da un po’, c’era gente pronta ad ascoltare, confrontarsi, su parole proibite come ”Sud”- spinto verso la desertificazione e l’emigrazione- da riforme come l’autonomia differenziata, ben spiegata su come sia nata e quali disegni ‘disgregatori” porta con se. E poi Pace e Guerra, che non è il romanzo dello scrittore russo Lev Tolstoj, ma lo ‘strategico dramma” portato avanti lungo una striscia di sangue che colpisce le popolazioni civili di Ucraina e della striscia di Gaza, da lobbyes economico finanziarie che stanno decidendo i destini del mondo. Un tempo i presidenti di Urss, Nikita Kruscev, e degli Usa John Kennedy si sentivano attraverso una linea telefonica ”rossa” per evitare di ripetere un’altra carneficina atomica, come quella di Hiroshima e Nagasaki, oggi non si usa più. Comandano quei ”pochi” che fanno affari con il business del covid, del gas, dell’energia, degli alimenti, dell’innovazione, dell’informazione (l’intelligenza artificiale è nelle mani dei privati) e degli armamenti, puntando sulla rendita di un debito mondiale che cresce a dismisura. Nemmeno il presidente degli Stati Uniti Biden, che ha tenuto per mano la presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni, in una visita alla Casa Bianca, riesce a farsi ascoltare dal premier israeliano Benjamin Netanyahu per il cessate il fuoco a Gaza. E questo significa che la guerra, con la morte dei civili palestinesi, che hanno diritto da 70 anni ad avere una Patria, finirà quando lo decideranno altri. Stessa storia in Ucraina. Interrotte, stranamente le trattative di pace qui come un Ucraina. Strano? E l’Europa? Silenzio. Senza autonomia, credibilità, che sta subendo gli effetti di una politica ”disgregatrice” cominciata con la Brexit, l’uscita dell’Unione Europea della Gran Bretagna. Coincidenze? E il taglio delle forniture di gas russo,a buon mercato, in cambio di quello statunitense che costa di più? Coincidenze? E Santoro e Pedicini hanno tirato fuori altri esempi. E’ il momento di andare a votare, ricordando quello che aveva scritto Altiero Spinelli nel documento di Ventotene per l’Europa e quello che avevano fatto passo dopo passo i ‘padri fondatori’ per un progetto ribattezzato ”Stati Uniti” di Europa…



MOVIMENTO PER L’EQUITÀ TERRITORIALE

FONDATORE PINO APRILE

SEGRETARIO NAZIONALE PIERNICOLA PEDICINI

Ufficio stampa MET Basilicata

Comunicato del 27 maggio 2024

SANTORO E PEDICINI IN PIAZZA A MATERA HANNO TROVATO LA CONFERMA CHE LA LISTA PER LE EUROPEE ‘PACE TERRA DIGNITÀ’ STA CRESCENDO GIORNO PER GIORNO

Continua e cresce giorno per giorno la campagna elettorale della lista per le europee ‘Pace Terra Dignità’ promossa dal giornalista Michele Santoro e sostenuta dal Movimento Equità Territoriale di cui è segretario nazionale l’eurodeputato Piernicola Pedicini.

Ieri sera un’ulteriore conferma è arrivata nella splendida piazza Vittorio Veneto a Matera.

Centinaia di persone hanno ascoltato con grande attenzione gli interventi di Michele Santoro e di Piernicola Pedicini.

Il noto giornalista televisivo ha fatto l’analisi geopolitica per comprendere le motivazioni di natura politica ed economica che determinano le guerre e si è soffermato, in particolare, sulla Russia che continua ad attaccare l’Ucraina e Israele che continua a punire l’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso con una strage infinita nei confronti del popolo palestinese.



Pedicini ha spiegato perchè Meloni e la Lega stanno imponendo l’autonomia differenziata e perchè i fondi del Pnrr che dovevano andare prevalentemente nel Mezzogiorno vengono dirottati al Nord.

“La grande partecipazione di ieri sera a Matera – evidenzia l’eurodeputato Pedicini – rileva che siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare ad incontrare i cittadini e a spiegare le ragioni del nostro progetto. I lucani hanno voglia di capire perché la guerra in Ucraina continua ad andare avanti dopo 500 mila morti e due e anni e mezzo di distruzioni e devastazioni, perchè la guerra unilaterale in Palestina non viene fermata, e perchè l’autonomia differenziata che spaccherà l’Italia, viene regalata ai disegni maldestri della Lega, della destra e delle regioni forti del Nord.

Sia nelle città come Matera che nei piccoli centri del Sud emarginati e poco considerati dai grandi circuiti dell’informazione deviata in mano alla destra e ai vecchi partiti dei palazzi del potere, c’è la consapevolezza che bisogna andare a votare e che i candidati della lista ‘Pace Terra Dignità’ possono essere l’unica voce libera che può andare nel Parlamento europeo ad ostacolare i disegni di guerra e dare una speranza alle aree deboli e abbandonate dell’Europa come il nostro Meridone.



Il mio motto ‘rigido con i forti, morbido con i deboli’, per un’Europa che rifiuta la guerra e promuove la pace e che ascolta e rispetta i bisogni del territorio, – spiega Pedicini – è essenziale per avere voci alternative che si oppongono alle politiche europee che non rispondono la volontà della maggioranza dei cittadini europei. Naturalmente, la nostra campagna elettorale per la tutela del Sud si occupa di numerose altre tematiche ed emergenze sociali ed economiche come il fenomeno dello spopolamento che sta colpendo pesantemente i piccoli centri delle aree interne lucane e del Materano e dell’intera area meridionale. In queste realtà sto andando a fare incontri mirati perchè ritengo che la politica debba occuparsi prima di tutti degli ultimi, di quelli dimenticati da tutti”.

L’intervento di Michele Santoro: