Alle elezioni Altamura investe in pane e cultura. E ‘’Ciccillo’’ aspetta…

Se sono rose fioriranno e se la pasta del dibattito della campagna elettorale continuerà a lievitare, anche dopo il voto, Altamura sfornerà pane e cultura. E questo rafforzerebbe il ruolo dell’area murgiana, da Matera a Gravina che già opera con ottimi risultati. Lo diciamo dopo la breve visita del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che domenica pomeriggio ha visitato la cava dei dinosauri e il museo archeologico insieme al candidato sindaco Giovanni Moramarco, dopo gli interventi sulle opportunità di sviluppo legate a Ciccillo ‘’L’uomo di Altamura’’, con la cava Pontrelli, il Pulo e altre risorse da mettere in rete e che in passato hanno incontrato alterne fortune.



Cultura come opportunità per diversificare l’economia. Ne hanno parlato e continuano a farlo in strada o sul web gli altri candidati sindaci Michele Loporcaro, Donato Laborante, Antonio Petronella nei loro programmi o sostenitori come Francesco Fiore, che con il movimento ‘’Ora’’ si è particolarmente impegnato sull’argomento anche in occasione di Matera capitale europea della cultura 2019. Contano progetti, oltre che volontà, per valorizzare la cultura del territorio. E a parlarne il prossimo 3 maggio, alle 20.00 al teatro Mercadante Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, a sostegno della lista ” Avanti Mediterraneo-Rinascimento” del candidato sindaco Carlo Vulpio.



Poi toccherà agli altamurani, al nuovo sindaco e ai consiglieri presentare progetti e iniziative di valorizzazione. Ciccillo aspetta con fiducia il voto del 14 e 15 maggio.