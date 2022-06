Alla Regione, stavolta, non ”Attacchiamo u ‘ cidd’ dove vuole il padrone”…

… Nulla contro il paziente e a volte recalcitrante e remissivo somaro, contrassegnato dall’antico detto ” attacck u ‘ cidd ‘dove vuole il padrone” ma è bene che i materani, e non solo, facciano la scelta giusta quando si vota qualcuno negli enti locali: dal Comune alla Regione al Parlamento. Scegliere. Mica facile (il vota Antonio di Totò ci sta tutto) quando l’offerta è mediocre o partiti e movimenti ti propongono facce ammiccanti, ma che sul piano pratico e della resa, risultano poi essere deludenti, assenti per consistenza o impegno oppure servili ad altri disegni, come tante teste di legno. Antonio Serravezza non ci sta e tira le orecchie al povero somaro o al mulo della tradizione materana, che tira dritto con i paraocchi della fede politica, ”’u ‘r’per”, lamentandosi della sorte avversa quando si dimenticano di dargli da mangiare. Serravezza invita a scegliere tra volti nuovi (a trovarli, visto che non è stato fatto crescere nessuno) e mette da parte l’offerta commerciale (diamo una mano al mercato dell’auto) dell’usato garantito, dei chilometri zero o degli aziendali. Manca un anno alle regionali e per i materani si riapre la vigilia dei movimenti elettorali, con l’aggravante che per le prossime politiche la Basilicata scenderà da 12 a sette parlamentari. Ma si lavora anche per le regionali. E qui siamo alla battaglia persa in partenza. Si chiede che dopo 20 anni la presidenza della giunta regionale tocchi a Matera e alla sua provincia, dopo quelle ormai remote di Gaetano Michetti e Filippo Bubbico. Senza accordi e pugni sul tavolo …non si va da nessuna parte, anche perchè si continua a nicchiare sulla riforma dei collegi elettorali. Provincia di Matera penalizzata dalla logica dei numeri e con il paradosso, che con i resti dei voti dell’area materana contribuiamo a far eleggere Tizio o Caio della provincia di Potenza. Povero somaro, Hai voglia a ragliare. E allora è bene menare calci. Ma finora tanto silenzio. E la vicenda del depotenziamento dell’ospedale ne è un esempio di remissività e accondiscendenza.



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

La politica non è un gioco e i materani sono stanchi di essere giocati. Ci stiamo avvicinando alle elezioni per scegliere il nuovo Presidente della Regione Basilicata e già sono iniziati i soliti giochi e noi materani siamo stanchi, sotto questo sole infuocato, di usare o di essere usati come ciucci.

Comincio col dire che, detto in italiano per farlo capire a tutti, “Lega l’asino dove vuole il padrone “ o in altre parole “gli ordini vanno sempre eseguiti “ non deve essere una frase da abbinare a quello che in questi anni abbiamo subito e per cui stiamo subendo: sanità, viabilità ecc.

In passato la locuzione abbinata al ciuccio era usata per determinare una rassegnazione mal digerita. Dopo le ultime elezioni dell’attuale presidente regionale Bardi ci siamo cullati modificando il detto “va bbuo attaccame o ciuccio addo’ vo’ o padrone “, intendendo…sappi però che la cosa ci convince poco.

Ubi dominus vult attachiator frase che era ben utilizzata anche dagli antichi latini, loro però sapevano ribellarsi e passavano ai fatti. Noi dobbiamo e lo sottolineo “dobbiamo “ ribellarci pacificamente per riuscire a ribaltare la situazione attuale che ha ripetutamente e continuamente ostacolato il decollo di Matera e della sua Provincia. Ci vogliono facce nuove e persone capaci di risollevare equamente questa nostra piccola e ricca Regione rimasta indietro e che ogni anno perde migliaia dei suoi giovani che sono costretti a lasciare la propria terra.