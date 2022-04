Lega nel segno del senatore Angelo Ziccardi, con un estratto della sua lungimirante pubblicazione ” La politica come impegno collettivo” Giuseppe Barile editore, che ha fatto riflettere e commuovere non poco amici, parenti (le figlie Eugenia ed Anna),amministratori di ieri e di oggi che hanno avuto modo di apprezzarne qualità, correttezza, senso pratico e la passione per la buona politica, la buona amministrazione. Ne abbiamo avuto conferma Alla riunione, presso la sala del consiglio provinciale, per la ricostituzione in Basilicata della Lega delle Autonomie Locali, con la nuova denominazione ALI Autonomie Locali Italiane intitolata proprio ad Angelo Ziccardi che per 20 anni guidò la Lega.



Ed è toccato a Salvatore Adduce, per anni compagno di partito e referente dell’Ali Lucana, ricordarne impegno, saggezza ed entusiasmo per un voglia di fare politica, di confrontarsi e costruire che purtroppo appartiene al passato. Ma restano esempio ed intuizioni da mettere a valore oggi, sopratutto in una regione dove lo spopolamento dei piccoli centri, delle aree interne sono una costante. Problema complesso ma con più allarmi lanciati a suo tempo dalla Lega di Angelo Ziccardi e non raccolti dai governi o affrontati con sufficienza dai governi che si sono susseguiti negli anni.



Vincenzo Viti ed Emilio Nicola Buccico ne hanno ricordato la coerenza, lo spessore politico e le lotte portate avanti per il lavoro, la terra, senza mai dimenticare le radici della sua Irsina. E poi Amerigo Restucci, architetto e urbanista, con una sua analisi che pubblichiamo in altro servizio. Spunti raccolti dal presidente nazionale di Ali, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e dal direttore generale Valerio Lucciarini, che hanno ribadito come l’adesione alle Autonomie locali italiane significa ”stare al passo con i tempi ” e stare dalla parte dei cittadini per dar loro risposte. Ascoltare, come ricordava sempre Angelo Ziccardi, e poi scegliere, amministrare con la buona politica, supportata da competenze e lungimiranza. Una bella scommessa, un obiettivo possibile.