Ali Lega autonomie elegge delegati per congresso nazionali

L’appuntamento è per il 29 agosto a Matera, presso la sala consigliare della provincia, per eleggere i nove delegati che rappresenteranno la Basilicata all’assemblea nazionale, che dovrà eleggere il nuovo presidente in sostituzione di Matteo Ricci che rappresenta il nostro Paese nel Parlamento europeo.



ALI – LEGA AUTONOMIE LOCALI A CONGRESSO PER ELEZIONE NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE

Il grande successo ottenuto da Matteo Ricci, Presidente di ALI – Lega Autonomie Locali in occasione delle recenti elezioni europee, ha comportato anche le sue dimissioni da Presidente dell’Associazione Nazionale. Pertanto, in vista del Congresso Nazionale, si stanno svolgendo le assemblee regionali. In Basilicata l’Assemblea regionale precongressuale si terrà giovedì 29 agosto 2024 alle ore 10,30 presso la sala della Provincia di Matera. L’Assemblea si svolgerà in modalità mista (in presenza e online).

L’Assemblea lucana dopo le comunicazioni del Presidente Rocco Guarino è chiamata a eleggere 9 delegati della Basilicata al XX Congresso Nazionale di ALI-Autonomie Locali Italiane.

All’Assemblea parteciperanno oltre ai Sindaci e rappresentanti dei 40 Comuni lucani aderenti anche la Vicepresidente nazionale e consigliera regionale del Molise Micaela Fanelli, la Presidente di ALI Puglia sindaca di Andria Giovanna Bruno, il Presidente di ALI Campania e sindaco di Bellizzi (SA) Mimmo Volpe.

Salvatore Adduce