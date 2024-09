Ali Basilicata in prima fila contro autonomia differenziata

E il tema non poteva che essere centrale nei lavori del congresso nazionale, che ha eletto alla presidenza Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. Ci sono la petizione per il referendum abrogativo, i ricorsi alla Corte Costituzionale e i malumori anche tra gli amministratori di centro destra, al Sud soprattutto, perplessi e contratti a quel patto scellerato governativo destinato a penalizzare territori e comunità che hanno Livelli insufficienti di risorse e servizi. Per la cronaca sono stati eletti , per la Basilicata, Rocco Guarino, Presidente ALI Basilicata, Salvatore Adduce, Cervellino Viviana, Sindaco di Genzano di Lucania, Di Fesca Beatrice, Vice Sindaca di Pomarico, Lisanti Carmine Sindaco di Ferrandina, Rizzo Antonio Sindaco di Viggianello, Sileo Teresa Vice Sindaca di Grassano.



IL COMUNICATO

ALI (LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI), IL SINDACO DI ROMA ROBERTO GuALTIERI ELETTO NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE

Si è svolto il 12 settembre a Roma nell’Aula Giulio Cesare al Campidoglio il Congresso Nazionale di ALI – Lega delle Autonomie Locali che ha eletto per acclamazione il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nuovo Presidente dell’Associazione. Il passaggio di consegne tra Matteo Ricci, neo parlamentare europeo, e Roberto Gualtieri è avvenuto in un clima di grande partecipazione ed entusiasmo per i risultati raggiunti da un’associazione che appartiene alla storia democratica dell’Italia. A più riprese, infatti, è stato ricordato, nel centenario del feroce assassinio di Giacomo Matteotti per mano fascista su ordine del “bandito” Mussolini, che fu proprio Matteotti uno dei promotori della gloriosa “Lega dei comuni socialisti” nel 1916 che dopo la Liberazione avrebbe preso la denominazione di Lega delle Autonomie Locali. Alla memoria di Matteotti l’Assemblea ha dedicato un lunghissimo applauso rinnovando l’impegno antifascista e democratico dei Comuni. Nel suo intervento Gualtieri ha richiamato e rinnovato l’impegno di ALI contro la recente legge sull’autonomia differenziata voluta dal governo Meloni e dalla sua maggioranza, Il Sindaco di Roma ha parlato di “patto scellerato” riferendosi all’intesa nel governo tra Salvini e Meloni per scardinare la Costituzione Italiana attraverso il cosiddetto premierato da una parte e la legge che spacca l’Italia dall’altra. “Queste leggi, ha detto Gualtieri, configurano un modello che non ha nulla a che fare con la difesa delle autonomie ma è invece contro le autonomie. Dunque, ci siamo organizzati per la raccolta delle firme per il referendum abrogativo e ci batteremo per cancellare la legge sull’autonomia differenziata”.

Forte il richiamo in tutti gli interventi ai problemi dei tagli dei fondi ai Comuni contro i quali ALI continuerà la sua battaglia.

Il Congresso ha infine eletto il nuovo Consiglio Nazionale. Per la Basilicata sono stati eletti Rocco Guarino, Presidente ALI Basilicata, Salvatore Adduce, Cervellino Viviana, Sindaco di Genzano di Lucania, Di Fesca Beatrice, Vice Sindaca di Pomarico, Lisanti Carmine Sindaco di Ferrandina, Rizzo Antonio Sindaco di Viggianello, Sileo Teresa Vice Sindaca di Grassano. Nei prossimi giorni saranno completati anche gli altri organismi statutari.

Matera, 14 settembre ’24

Salvatore Adduce