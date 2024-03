Alessandro Di Battista, a Potenza, per “Schierarsi” con la Palestina e con Assange

Si terrà domenica 17 Marzo 2024, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, in piazza Mario Pagano (sotto i portici lato ex Benetton) a Potenza la raccolta firme finalizzata a sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare (23A07081 – GU Serie Generale n.297 del 21.12.2023) che chiede all’Italia di riconoscere lo Stato di Palestina con capitale Gerusalemme est. L’obiettivo è raggiungere 50.000 firme certificate. Sarà presente anche Alessandro Di Battista, che insieme con l’Associazione Schierarsi sta raccogliendo le firme per presentare in Senato la proposta di legge. “Questa iniziativa – dichiarano dalla Piazza Schierarsi Potenza –vuole dare la possibilità, a quanti vogliano, di contribuire a sensibilizzare e sostenere una battaglia necessaria, improcrastinabile. Solo con il riconoscimento dei due Stati indipendenti con confini certi si potrà – si spera – mettere fine a questa guerra fra Israele e i palestinesi che dura ormai da 75 anni e che tante vite di innocenti è costata e continua a costare. Speriamo in una massiccia partecipazione di cittadini presso il nostro banchetto. Per poter firmare serve presentarsi muniti di un documento di identità.”

Questa sera, Sabato 16 Marzo alle ore 21:00, invece, Alessandro Di Battista sempre a Potenza sarà in scena al Cineteatro Due Torri con il suo monologo su ASSANGE “COLPIRNE UNO PER EDUCARNE CENTO” e sulle guerre di ieri e di oggi.