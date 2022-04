Bombardamento mediatico di una guerra con tanti lutti, violenze sul campo in Ucraina, che non aiutano a comprendere fino in fondo ragioni, interessi di un conflitto che ha radici lontane,accantonate in attesa – forse- che si risolvesse da sè. Ma la realtà ha svegliato tutti, sopratutto l’Europa che la guerra c’è l’ha in casa, dopo mezzo secolo di pace o quasi e con gli scossoni (non dimentichiamoli) delle rovine fumanti nella ex Jugoslavia con le ”forze di pace” che restano sempre sul ” Chi va la?”. Dice bene il compagno Antonio Nacci di rivolgere sguardo, testa e cuore a quanto accaduto, nel 1979, dopo la caduta del Muro di Berlino con Est e Ovest che hanno perso una grande occasione per rivedere equilibri, rapporti. E,invece, hanno prevalso le logiche di mercato e della globalizzazione. Con i nodi che, inevitabilmente, sono venuti al pettine. Se il ”cuscinetto” delle neutralità tra due blocchi formatasi negli anni Sessanta (Nato e Patto di Varsavia) aveva consentito a Stati Uniti e Urss di confrontarsi, temersi e di ”mantenere” la rotta altri interessi ( dalle risorse economiche legate a risorse primarie come l’energia) hanno fatto saltare il banco di rapporti ed equilibri internazionali. Tanto più che nel frattempo, con la globalizzazione, altre potenze come la Cina e Paesi come India, Corea, Iran sono state il ”vaso di Pandora” che ha alimentato conflitti in Medio Oriente e nel Mediterraneo. Un clima precario con l’aumento degli autoritaritarismi, alleanza subdole e prove di forza, con paesi con la Turchia che hanno il ”piede” in più scarpe. Non allineati ma fino a un certo punto. Si deve parlare e agire con il cuore e la ragione cantando e ascoltando le note di ” Bella Ciao”,analizzata ieri in Tv su RaiTre ma in trincea, sempre. Per tutti i popoli in lotta e oppressi.

IL CUORE e LA RAGIONE

Il “bombardamento” mediatico a cui siamo sottoposti quotidianamente dallo scoppio della

guerra in Ucraina non ci consente di ragionare sulle reali motivazioni che hanno spinto la

Russia ad invadere l’Ucraina.

Le immagini che provengono da quei territori non lasciano spazio alla ragione

perché colpiscono al cuore, soprattutto quando le vittime sono inermi cittadini ed in

particolar modo quando questi sono anziani, donne e bambini.

La guerra porta con sé inevitabilmente ogni tipo di orrore ma se difronte a questo non si ha

la lucidità di ragionare con raziocinio c’è solo il rischio di aumentare quegli orrori.

Proprio in questi momenti la ragione non può essere messa da parte perché se fosse

sostituita dalla rabbia e dall’odio non ci potrà essere un futuro per nessuno per questo

motivo sono del tutto ignobili le varie dichiarazioni di politici internazionali e nazionali che

individuato in Putin il male assoluto cercando di nascondere le colpe di un sistema

economico globalizzato che sulla base di interessi economici-finanziari e quindi di influenza

geopolitica non esclude il ricorso alle guerre come strumento per imporre la propria visione

del mondo.

Basterebbe ricostruire la storia a partire dalla caduta del muro di Berlino e dal dissolvimento

dell’ Unione Sovietica per comprendere come le mire egemoniche degli Stati Uniti abbiano

prodotto solo guerre in diverse parti del mondo di cui spesso ce ne dimentichiamo perché

lontane da noi.

Oggi che invece queste guerre colpiscono il centro dell’Europa tutti i nodi vengono al pettine,

evidenziando la sudditanza di una Unione Europea (solo sulla carta) nei confronti degli Stati

Uniti ed in questo l’Italia si contraddistingue nel confermare la sua totale subalternità alle

volontà Americane.

Il 25 Aprile ricorrere la Festa di Liberazione dal nazifascismo,cogliamo questa occasione per

rinvigorire gli Ideali che animarono i Partigiani che donando la propria vita nella convinzione

di porre le basi per una società più libera, più giusta ed equa ci hanno consegnato una

Costituzione che tutti o quasi dicono di essere la più bella del mondo ma che nei fatti

qualcuno a partire da chi Governa questo Paese non rispetta disapplicandone i principi

fondamentali.



Ricordiamo i Compagni Partigiani morti per la Libertà cantando “BELLA CIAO” ma

soprattutto perché il loro sacrificio non sia stato vano pretendiamo dai nostri politici

l’applicazione della Costituzione.

Una mattina mi son svegliato,

oh bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

Una mattina mi son svegliato

e ho trovato l’invasor.

O partigiano, portami via,

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

O partigiano, portami via,

ché mi sento di morir.

E se io muoio da partigiano,

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

E se io muoio da partigiano,

tu mi devi seppellir.

E seppellire lassù in montagna,

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

E seppellire lassù in montagna

sotto l’ombra di un bel fior.

E le genti che passeranno

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

E le genti che passeranno

Ti diranno «Che bel fior!»

«È questo il fiore del partigiano»,

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

«È questo il fiore del partigiano

morto per la libertà!»