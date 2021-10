Domenico Alessandro Albano è il nuovo sindaco del Comune di Pisticci ( Matera). Ha conseguito 4041 preferenze, pari al 52,67 per cento sullo sfidante al ballottaggio Vito Anio Di Trani che ha ottenuto 3631 preferenze pari al 47,33 per cento.

Al primo turno Albano, che era stato vicesindaco nella giunta guidata dal sindaco e sfidante Anio Di Trani aveva conseguito 3347 voti, pari al 37,38 per cento.Lo sfidante 3217 voti pari al 35,93.



Albano, medico come Di Trani, è sostenuto da tre liste : Insieme con Domenico Albano sindaco, Partito democratico, Civicamente Pisticci e Consenso Civico. A sostegno Di Di Trani una lista che porta il suo nome, Pisticci in Comune, Lista dei Cittadini e Fronte democratico.



Due coalizioni di centro sinistra che, questa volta, dopo la dèbacle e le divisioni del passato, hanno raggiunto il ballottaggio, superando al primo turno la sindaca uscente Viviana Verri (M5S). Il neo primo cittadino è al lavoro per formare la squadra e per affrontare nei primi 100 giorni priorità come decoro urbano, pulizia e viabilità e poi per attuare gli obiettivi di un programma legato a partecipazione, cura, bellezza e inclusione. E del resto Pisticci, dallo scalo,a Tinchi, a Casinello a Marconia è una realtà plurale… Buon lavoro