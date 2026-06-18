Al voto senza preferenze? E poi si lamentano per le astensioni…

Ed è l’interrogativo, puntuale, quando al Governo- compreso quello guidato da Giorgia Meloni- si decide di mettere mano a una riforma della legge elettorale che finisce con il tutelare o favorire chi guida il BelPaese, ignorando le esigenze dei cittadini che in un “ventennio’ buono (le responsabilità di chi ha infranto le regole della democrazia sono datate) hanno visto aumentare l’astensionismo e le distanze tra cittadini e governanti. Ed è quello, come riporta Michele Paterino, consigliere comunale per varie consiliature, che rischia di ripetersi con la riforma elettorale in corso. Niente preferenze ma un lista bloccata di tanti “preferiti’’ o di ‘’allineati e coperti’’ spesso non legati alle realtà territoriali. E la Basilicata è tra queste, con parlamentari indicati a livello nazionale da segreterie di partito o da capi correnti. Occorre riflettere su piatto che intendono servirci per le prossime politiche…



Legge elettorale: Senza preferenze resta una riforma contro i cittadini.

Nei prossimi giorni il Parlamento sarà chiamato a discutere la riforma della legge elettorale, e di conseguenza torna al centro del dibattito una questione fondamentale per la qualità della nostra democrazia: il diritto degli elettori di scegliere i propri rappresentanti attraverso il voto di preferenza.La proposta sostenuta dal Governo non prevede l’introduzione delle preferenze, mantenendo di fatto un sistema nel quale il peso decisivo nella selezione dei candidati resta nelle mani delle segreterie dei partiti. Una scelta che rischia di accentuare ulteriormente la distanza tra cittadini e istituzioni in un momento storico già segnato da livelli di astensionismo preoccupanti.

Nonostante la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni in più occasioni in passato ha evidenziato che “Gli italiani scelgono con il voto di preferenza i deputati europei, i consiglieri comunali e regionali ed è un paradosso che sia impedito loro di eleggere in questo modo anche i parlamentari nazionali”

Se il Parlamento rinuncerà ancora una volta a introdurre le preferenze, perderà un’occasione storica per contrastare l’astensionismo e rafforzare la legittimazione delle istituzioni. Ma soprattutto rischierà di confermare nell’opinione pubblica la convinzione che le regole siano costruite più per tutelare gli equilibri dei partiti che per garantire il diritto dei cittadini di scegliere chi li rappresenta.Non è un caso che il tema sia stato più volte richiamato nel dibattito pubblico successivo alla sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale, che dichiarò l’illegittimità di alcuni aspetti della legge elettorale allora vigente, evidenziando l’esigenza di garantire agli elettori una più effettiva capacità di incidere sulla scelta dei rappresentanti.

Una democrazia matura non può fondarsi sulla nomina dall’alto dei candidati. Se i partiti chiedono ai cittadini fiducia e partecipazione, devono essere disposti ad accettarne il giudizio. Chi teme le preferenze, in fondo, teme il confronto diretto con gli elettori.



Una riforma elettorale, a mio parere, dovrebbe avere come obiettivo principale quello di rafforzare il rapporto tra eletti ed elettori. Senza preferenze, il rischio è che tale rapporto continui ad indebolirsi, alimentando ulteriormente la disaffezione verso la partecipazione democratica. Non basta però intervenire solo sulla legge elettorale. Se l’obiettivo è davvero quello di riavvicinare i cittadini alla politica e rafforzare la partecipazione democratica, occorre aprire una riflessione più ampia anche sull’istituto referendario.L’attuale quorum del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto, previsto per la validità dei referendum abrogativi, ha finito negli anni per produrre un effetto paradossale: trasformare l’astensione in uno strumento politico decisivo. Invece di confrontarsi nel merito delle questioni sottoposte al giudizio popolare, i sostenitori del “no” sono spesso incentivati a promuovere il non voto, sapendo che il mancato raggiungimento del quorum equivale alla bocciatura della proposta.In questo modo l’astensione non rappresenta più una semplice scelta individuale di disinteresse o disimpegno, ma diventa un fattore determinante dell’esito referendario. Una situazione difficilmente conciliabile con il principio secondo cui le decisioni democratiche dovrebbero essere assunte da chi partecipa al voto.

Per questa ragione sarebbe opportuno valutare anche una riforma che elimini il quorum di partecipazione, mantenendo però adeguate garanzie attraverso l’innalzamento del numero di firme necessarie per la presentazione dei quesiti referendari. In tal modo si eviterebbe la proliferazione di referendum privi di un effettivo consenso iniziale e, nello stesso tempo, si assicurerebbe che il risultato sia determinato esclusivamente dalla volontà espressa dai cittadini che decidono di votare.

Una democrazia “partecipativa” dovrebbe incoraggiare il confronto tra il “sì” e il “no”, non tra il voto e l’astensione. Eliminare il quorum significherebbe riportare il dibattito sul terreno del merito delle proposte, responsabilizzando maggiormente tutte le forze politiche e restituendo centralità alla partecipazione popolare.Se si vuole davvero contrastare la crescente disaffezione verso la politica, la parola d’ordine deve essere una sola: “più scelta ai cittadini”. Preferenze nella legge elettorale e riforma del quorum referendario rappresentano due facce della stessa esigenza democratica: restituire agli elettori il ruolo di protagonisti delle decisioni pubbliche.

Matera, giugno 2026

Michele Paterino