Al voto per una Europa delle identità e delle radici. Ma…

L’invito che Pasquale Tucciariello ad andare a votare per le elezioni europee non può che essere condiviso, visto che l’Italia è tra i Paesi fondatori e ha avuto ”Padri” arciconvinti come Altiero Spinelli e Alcide De Gasperi. Figure che si spesero non poco per lavorare insieme con Paesi che, come il nostro, avevano vissuto esperienze ed effetti negativi da dittature, guerre, autarchie e ‘sovranismi’ con fallimentari appendici colonialiste . Era una Europa dalla forti radici identitarie, culturali e cristiana, cancellate negli anni scorsi anche dallo statuto dell’Unione. Un laicato spinto che cozza con la presenza di alcuni Paesi dell’Est, la cronaca ce lo conferma ogni giorno, che fanno leve sulle radici cristiane per ridurre gli spazi di libertà.E questo aspetto alle prossime elezioni peserà per il governo di coalizione che dovrà guidare le sorti di una Unione, che mostra tutti i limiti di uno scarso potere decisionale evidenziando nella gestione delle pandemia e nelle guerre nella vicina Ucraina e nella striscia di Gaza. Altri decidono per noi e per vari motivi. Servirebbe uno scatto di reni, ma senza autonomia economica ed energetica oltre che culturale restiamo al palo e continuiamo a pagare gli effetti di un conflitto, nel cuore dell’Europa, probabilmente fino alle elezioni presidenziali statunitensi e in attesa di un nuovo ordine mondiale. L’Europa più che di sovranismi ha bisogno di autonomia decisionale e di confrontarsi e dialogare con tutti. Altri, dall’altra parte dell’Oceano, lo fanno per noi…Ma andiamo a votare, sperando che in Parlamento non ci vadano elefanti e figure divisive, che non hanno a che fare nè con la storia e la visione di Europe e nè con le radici cristiane, che puntano a includere e a non a dividere



Le riflessioni di Tucciariello

Europa elezioni e la posta in gioco.Cosa ci giochiamo in queste elezioni? Delle due l’una: accelerare il processo di unificazione, oppure ridimensionarlo e limitare trasferimenti di sovranità dallo Stato all’Europa.Vogliamo che ci governi l’Europa? Ma stiamo andando proprio in questa direzione, verso una sorta di sovranismo europeo. E per farne cosa? L’Italia più lontana dagli italiani, assenza di comunità naturali come la famiglia, il paese e la città, la regione e lo Stato, le identità e le tradizioni. Sovranismo europeo come Leviatano, come controllo del popolo. Europeismo come ideologia, come indottrinamento di massa. Ciò che l’Europa sembra essere: cultura atea e anticristiana, cultura del denaro, cultura della finanziarizzazione dell’economia, cultura dei monopoli. E non cultura del lavoro e della creatività personale.Il principio di laicità come luogo di incontro, di dialogo, di pace non ha prodotto comunità solidali, anzi ha portato a scontri e conflitti permanenti. Le proteste di agricoltori e allevatori non dicono nulla? C’è invece bisogno di tornare alle radici, alla riscoperta e alla rinascita culturale dello Stato e dell’Europa.E c’è una parolina magica che tutto può: le radici cristiane dell’Europa come ultima medicina possibile. Il resto è conseguenze . Ecco Perchè votare.

Pasquale Tucciariello.