I gambler’s dei saloni del vecchio west, i giocatori incalliti che tra un sigaro, un bicchiere di whisky e una colt sul tavolo, azzeccavano poker serviti, la sapevano lunga che non ci avrebbero rimesso perchè asso nella manica a parte avevano un mazzo di carte addomesticato, con quell’impercettibile segno che solo altri bari sapevano riconoscere. E così anche per le votazioni delle comunali di Matera , campagne acquisti a parte, c’è sempre l’ex di turno che farà la differenza su piani, progetti e servizi da concretizzare. Qualcuno penserà alle varianti,inevitabili, che verranno a seguito della mancata approvazione del regolamento urbanistico dopo chilometriche sedute consiliari. E non solo. Ci sono affidamenti, incarichi, gestioni di servizi che attendono solo di passare nelle mani di amici, compari, comari magari- e per ora in proroga- poi con le ati temporanee.Tutto legale, ci mancherebbe… Il prosindaco Serravezza, abituato a giocare sotto i riflettori, non crede alle scommesse al buio e magari preferirebbe una sana giocata con napoletane o piacentine alla scopa, sette e mezzo o alla tombola. Ma mani sul tavolo…

LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Mentre la maggior parte di noi è spaparanzato al sole o sta facendo le cruciverba sotto l’ombrellone in città cosa sta succedendo? Oggi è l’ultimo giorno per la presentazione delle liste candidate per le prossime elezioni amministrative del 20 settembre. Saranno delle votazioni quasi al buio per la maggior parte dei cittadini che dovranno eleggere i loro rappresentanti per i prossimi cinque anni e come per tutte le partite di poker ci sono coloro che per vincere utilizzano la solita tattica del bluffare. Capire quando conviene e quando è giusto bluffare non è semplice. Chi conosce il gioco del poker sa benissimo che il bluff per avere successo, non si può prescindere da tre elementi fondamentali. Tutto non nasce dal nulla, non sarebbe una buona idea. Un buon bluff deve far parte di una storia, raccontata dall’inizio alla fine, con in mezzo uno svolgimento. Una storia che abbia senso e che sia credibile.



Le caratteristiche delle liste che ormai si stanno mettendo in luce sono costruite da persone già conosciute e avversari di cui non si conoscono minimamente le caratteristiche. Il rischio è molto alto.

Ricordiamoci le scorse elezioni e i personaggi che hanno tenuto banco.

Uno su tutti si è costruito un’immagine che ha sfruttato di conseguenza per bluffare con successo. È ancora lì, tra le quinte, che non molla, anzi è schierato con i suoi ex nemici per cercare di portare in porto ciò che non è riuscito a realizzare durante il suo mandato. Noi poveri cittadini non siamo burattini ne’ marionette di cui servirsi e con cui giocare, a vario piacere e scopo. Noi poveri cittadini siamo inevitabilmente influenzabili, ma non manovrabili come si vuole.