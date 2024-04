Al voto, al voto….Che confusione, tra indecisi e delusi.

Mancano 10 giorni al voto del 21 e 22 aprile e, aldilà dei sondaggi di parte, da prendere con le pinze, la Basilicata e dal Materano in particolare, fa i conti con quello ”zoccolo duro” di indecisi, delusi all’insegna del ” Non vado a votare, non serve, perchè sono tutti uguali…”. Cinque anni fa esercitò il diritto dovere di votare il 53,5 per cento degli aventi diritto su un corpo elettorale di 370.000. Oggi con la diminuzione dei residenti e il rimescolamento delle carte con tanti ”salti della quaglia” da un parte e dall’altra il disagio è aumentato. Campagna elettorale con pochi sussulti, polemiche tra schieramento di centro destra guidato dal presidente uscente Vito Bardi e del campo democratico guidato da Piero Marrese sulle responsabilità delle evidenti carenze dei servizi sanitari che hanno alimentato la migrazione extraregionale soprattutto dal Materano, e con il terzo candidato Eustachio Follia che ha messo un po’ di pepe con la proposta istitutiva della terza provincia nel Melfese.



Poco spazio ai programmi e con il luogo comune che ”sono destinati a restare nel cassetto”, soprattutto quando si parla di giovani, emigrazione, servizi, scarsa autonomia decisionale della Basilicata che ha la sua cabina di regia a Roma… Candidati, pertanto, avanti con il ”pancia a terra” del porta a porta. E alcuni, che hanno cambiato casacca e schieramento, se la sono sentita sbattere in faccia…Inevitabile. Un minimo di coerenza. Ma vietato mollare con messaggi e video sui social a tutte le ore del giorno, per convincere elettrici ed elettori a fare la scelta giusta. Ma l’acqua è poca e la papera non galleggia…Dal Materano possono essere eletti in sette e 13 dal Potentino. A Matera città gli elettori sono 50210: 25878 donne e 24322 uomini. I ragazzi che voteranno per la prima volta, i diciottenni, sono sempre di meno : 97 maschi e 83 femmine. Come voteranno vista la disaffezione verso la ”politica”, le mancate risposte e le delusioni per tanti che si apprestano a scriversi all’Università ( fuori regione nella gran parte dei casi) o a lavorare fuori? La risposta è: bbooh! La rete degli studenti presenta proposte https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-a-misura-di-giovani-proposte-della-rete-per-le-regionali/. Avanti ragazzi e non mollate.

E nè si può pensare che il tour dei pezzi da Novanta della politica nazionale possano creare stravolgimenti. Si attendono , dalle nostre parti, nei prossimi giorni Maurizio Gasparri, Giuseppe Conte, Pierluigi Bersani e altri. Per ora Comizi zero ( il palchetto di piazza Vittorio Veneto al momento è vuoto e servirà probabilmente per gli ultimi appelli di venerdì 19 aprile) e comitati elettorali in attesa di incontri. La gran parte è dislocata lungo l’asse via Lucana, via Annunziatella, via Nazionale e i candidati li frequentano appena possono.Quanto al voto ricordiamo che non è possibile effettuare il voto disgiunto. Consentite le due preferenze, un candidato e una candidata, ma della stessa lista.



A Matera si vota in 62 sezioni e con le nuove ubicazioni ( il Comune ha fatto affiggere i manifesti) per le sezioni n. 7,15,16 e 19 di via Mario Rosario Greco (rione San Pardo) trasferite presso la scuola Donato Bramante al rione Villa Longo e della n.14 da via Mario Rosario Greco in via Enrico Fermi (rione San Giacomo) presso la scuola media ”G. Fortunato) . Aldilà che decidiate di andare a votare (è un vostro diritto-dovere) verificate se il vostro certificato elettorale è esaurito o se l’avete smarrito. L’ufficio elettorale del Comune, anche nei giorni del voto, è a disposizione per rilasciare i duplicati. Ancora 10 giorni…poi le europee di giugno e il pensiero alle comunali a partire dall’anno prossimo. E qui vedremo riconferme, ritorni e sorprese, a patto di organizzarsi in tempo, anche nei cambi di casacca e di schieramento.

LE SEZIONI

IL PALCO



ALCUNE DELLE STRADE DEI COMITATI ELETTORALI