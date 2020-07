Siamo l’Italia delle contraddizioni, dei paradossi e delle scelte sciagurate. Per farla breve si torna a scuola il 14 settembre, in aule sanificate e attrezzate per accogliere gli studenti in aula dopo la stagione (speriamo sia finita nelle forme acute) del virus a corona. Ma dopo una settimana si va a votare, il 20 e 21 settembre, per le comunali e i referendum taglia parlamentari. Sarebbe stato meglio evitare di perdere tempo e sprecare soldi scegliendo questa volta di allestire i seggi nelle palestre. Un po’ di lungimiranza. Diamine. Ma così si sarebbe scombinata la geografia dei seggi e questo non va agli strateghi del consenso vecchia maniera…Anche se la cosa lascia il tempo che trova. In Puglia hanno derogato alle disposizioni ministeriali, ci ricorda il preside della scuola omnicomprensiva e dei seggi elettorali di Agna-Le Piane- contrada San Francesco-Serra Pizzuta (6000 residenti o giù di lì) Antonio Serravezza. Ne usciremo. Tranquilli sulla scheda non troverete la lista covid 19…ma 19 motivi per scuotere la testa e bocciare i somari della disorganizzazione. Quelli devono restare in remoto, in una stalla o uno jazzo in attesa di nuove elezioni.

LE RIFLESSIONI DEL PRESIDE ….SERRAVEZZA

14 settembre si torna in classe e il 20 settembre ci sono le votazioni amministrative. Due date che dovrebbero mettere in fibrillazione il sindaco uscente De Ruggieri e la sua giunta. Ormai manca poco e ci sono di mezzo le ferie estive così che la coperta è molto corta per organizzare il rientro di alunni e studenti nelle scuole. La vicina Puglia è stata previdente e ha spostato il primo giorno di scuola al 24 settembre perché i pugliesi il 20 e 21 saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo governo regionale.

A Matera, se non ci sarà una modifica, rischia di aprire chiudere e riaprire alcuni plessi scolastici con un aggravio di spese non indifferenti. Per aprire bisognerà sanificate tutte le aule che dovranno essere ripensate secondo le regole post Covid -19. Alla fine della stessa settimana molte aule dovranno essere smantellate e ricomposte per accogliere i seggi elettorali con un nuovo intervento di sanificazione. Nuovamente, la settimana successiva, tutte le aule utilizzate per i seggi dovranno essere nuovamente ricomposte e sanificate per il rientro di scolari e studenti. Un serio e grande lavoro anche perché prima di tutto dovranno essere mappate tutte le aule a disposizione sul territorio comunale per l’individuazione del numero e dei banchi necessari per renderle fruibili secondo le norme imposte dal ministero dell’istruzione.



Quindi un inventario di tutte le aule disponibili con le singole piantine catastali, riorganizzazione dei servizi e del personale per ogni plesso scolastico. Insomma tanto lavoro da svolgere nell’immediato per non trovarsi impreparati tra una manciata di giorni. Con i problemi che Matera ha da alcuni anni per mancanza di edifici scolastici in costruzione, impraticabili ecc. sarà un arduo lavoro per gli addetti senza pensare alla campagna elettorale che già si è messa in moto e che sarà la peggiore di tutte le campagne elettorali. Poi non ci raccontate che non lo sapevate!