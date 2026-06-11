Al via, sabato, Lido Futura, iniziativa di coivolgimento dei quartieri di Matera nella politica cittadina

A Matera – parte sabato 13 giugno Lido Futura, l’iniziativa con cui Materia Futura, l’associazione giovanile che ha animato le ultime elezioni comunali e a cui ha partecipato con una propria omonima lista, intende -come si enuncia in una nota- “alimentare momenti di confronto, partecipazione, discussione, sensibilizzazione nei quartieri della città. Sabato un momento di confronto aperto dedicato al racconto del primo anno di attività amministrativa e consiliare e politica del gruppo. L’incontro, dal titolo “Un anno in Consiglio – Racconti e retroscena del primo anno di amministrazione”, si svolgerà nel Rione Serra Venerdì, in Via Nitti, dalle ore 17.30 alle 20.00, e rappresenterà un’occasione per fare il punto sul lavoro svolto in Consiglio comunale, condividere risultati, criticità e prospettive future. Tra i protagonisti dell’iniziativa sarà presente il consigliere di Materia Futura Luca Colucci, che interverrà per raccontare l’esperienza maturata durante il primo anno di attività istituzionale e confrontarsi direttamente con la cittadinanza. Sarà presente inoltre tutto il direttivo dell’Associazione Materia Futura, a partire dal presidente Fabio Alba, per raccontare invece del lavoro svolto fuori dalle “mura” di via Aldo Moro.” Un evento inclusivo a cui parteciperanno anche i “giornalisti Carmela Cosentino, Piero Quarto e Guido Tortorelli, che animeranno il dibattito con domande, approfondimenti e spunti di riflessione sui temi affrontati.” Aperto “a tutti i cittadini e alle cittadine, che avranno la possibilità di intervenire, porre domande e contribuire al confronto pubblico in un clima di dialogo e partecipazione.” Si avverte anche che, prima di tale assemblea nella stessa location, “Nel corso del pomeriggio si svolgerà anche l’iniziativa “Uncinettatura dei Quadrati” con il collettivo “Le Sfilacciate”, a sostegno del progetto Viva Vittoria Matera, unendo così il momento di confronto civico a un’importante azione di sensibilizzazione sociale.” Infine, nella nota si tiene a sottolineare che “Lido Futura” non vuole essere una iniziativa occasionale ma che essa “nasce con l’obiettivo di creare spazi permanenti di incontro, ascolto e partecipazione, favorendo un rapporto diretto tra istituzioni e comunità e vedrà altri due appuntamenti, il 20 e il 26 giugno.“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.