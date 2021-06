Lunedì 31 maggio si è tenuto un incontro promosso da Coalizione Civica per Matera con l’obiettivo di dare vita a un Coordinamento per i Beni Comuni nella città di Matera.

“All’incontro –si legge in una nota- hanno preso parte alcune organizzazioni attive in città e sensibili al tema: Care for Matera, la rete che ereditando il lavoro svolto dall’Associazione Matera2019 negli anni scorsi ha promosso e sostiene la bozza di Regolamento per il Beni comuni da tempo in discussione in Consiglio comunale e che il Coordinamento intende sollecitare; e poi Casanetural, Noi Ortadini, UISP Matera, Associazione Zio Ludovico, Associazione Volontari Open future di Matera 2019, Associazione Piazza degli Olmi, Associazione Comitato di quartiere Serra Rifusa/Arco/Giada, Associazione Los Angeles, Il Sicomoro, IAC Centro Arti Integrate, Cooperativa Altra Spesa, tutti soggetti a vario titolo impegnati in questi anni in attività direttamente e indirettamente connesse al tema dei beni comuni e dell’amministrazione condivisa, a testimonianza di una comunità che è pronta a un cambio di paradigma nei rapporti fra cittadini e Amministrazione.

Negli ultimi anni, i beni comuni sono entrati a pieno diritto non solo nel lessico, ma nelle pratiche di una straordinaria molteplicità di soggetti: dalla pubblica amministrazione al terzo settore, dall’associazionismo spontaneo al singolo cittadino.

Questo nuovo e allo stesso tempo antichissimo concetto di gestione condivisa dei beni comuni sia materiali che immateriali sta diventando il cuore di un processo di innovazione sociale e istituzionale che, oltre a rivoluzionare il rapporto tra l’ente pubblico e i cittadini, sta smuovendo nel profondo il modo di pensare e di vivere la comunità.

Lo spazio del “pubblico” va ripensato trovando strumenti e modelli nuovi che armonizzino le diverse esigenze; questa sarà una delle sfide principali che i Comuni si troveranno di fronte nei prossimi mesi.

La costituzione del coordinamento vuole da una parte sollecitare il confronto tra le organizzazioni territoriali ed i singoli cittadini affinché la conoscenza e la consapevolezza sul tema siano sempre più diffuse; dall’altra sostenere il lavoro che l’amministrazione comunale sta facendo per arrivare all’adozione del “Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni” della città.

Il 13 giugno si terrà il prossimo incontro aperto alla cittadinanza e sarà occasione per far conoscere maggiormente la tematica ed incontrare le istituzioni cittadine. In questa occasione sarà possibile raccogliere adesioni di altre organizzazioni.

“I beni comuni sono quei beni che se arricchiti, arricchiscono tutti, se impoveriti, impoveriscono tutti” (Gregorio Arena).

Occorre che ognuno faccia uno sforzo per il bene della comunità.

Noi vogliamo fare la nostra parte.”