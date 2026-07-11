Al via anche in Basilicata della Campagna Voto16, per l’estensione del voto “attivo” ai sedicenni

Si è tenuta ieri a Potenza, nella Sala Aldo Moro del Palazzo del Consiglio Regionale, la conferenza di presentazione della Campagna Voto16 che, in Basilicata, sarà guidata e coordinata dalla Primavera Giovanile. All’evento erano presenti il Segretario della Primavera Giovanile, Italo Marsico, nonché rappresentante degli studenti delle scuole superiori lucane, ed il Coordinatore Nazionale della Campagna Voto16 e Sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta, in collegamento, invece, il Presidente di +Europa, Matteo Hallisey. “L’estensione del diritto di voto attivo ai sedicenni rappresenta una delle più innovative misure per garantire un reale protagonismo delle giovani generazioni ed una reale influenza politica degli studenti che, nel contesto politico, si traduce nell’apporto che noi ragazzi possiamo dare alle elezioni politiche e locali.” – ha dichiarato Italo Marsico, che prosegue: “In Basilicata, la Campagna Voto16 verrà coordinata dalla Primavera Giovanile unitamente a tutte le organizzazioni giovanili e politiche che decideranno di aderirvi, anche sulla scia del favorevole posizionamento, a livello nazionale, dei movimenti giovanili di Forza Italia, del Movimento Cinque Stelle e di altri partiti politici.” “Grande soddisfazione – conclude Marsico – per la presenza di giovani studenti e studentesse provenienti da Potenza, Melfi, Matera e addirittura dalla Campania, come Umberto Falvo, moderatore dell’evento nonché altresì impegnato nella rappresentanza studentesca campana nel ruolo di Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Napoli!”La Campagna Voto16, assicurano i promotori “seppur nasca dalla proposta di +Europa, è assolutamente trasversale e vede il coinvolgimento di attori di tutto lo scenario politico, dal centro-destra al centro-sinistra. In previsione, tra la fine dell’estate e l’inizio del prossimo anno scolastico, numerose attività e la costituzione del Comitato Regionale Voto16 Basilicata!”

A seguire l’articolo che trattava della nascita del movimento Primavera Giovanile: