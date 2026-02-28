Al Referendum sulla giustizia. Voto secco:CotugNO!

Un cognome e un nome in ”Comune” e un percorso nella Sinistra di un tempo che richiede coerenza, quando il governo tenta di forzare la mano con quel referendum confermativo del 22 e 23 marzo, su una legge che presenta non poco perplessità e pericoli per la Costituzione, legata a un equilibrio tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Loro Angelo e Angelo Raffaele Cotugno, hanno risposto senza esitazione- come altri- all’appello del Comitato per il No e, a cominciare da questo fine settimana, nelle mattinate di sabato e domenica sono a Matera in piazza Vittorio Veneto con il banchetto per informare quanti sanno poco o non si recano alle urne… E i due Cotugno, che hanno il No, nel loro cognome, hanno raccolto le pronte adesioni al referendum anche da turisti romani che – hanno detto- sono ”compagni” da sempre e con un grande legame e ricordo per l’ex segretario del Pci Enrico Berlinguer. Scontati selfies e un invito a resistere e a diffondere l’invito a votare ”No”. Invito a farlo anche dai CotugNo. Passate parola e domani in piazza fino alle urne.