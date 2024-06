Al Museo di Roma la storia, l’esempio e l’eredità di Giacomo Matteotti

Abbiamo visitato, allestita nella Capitale, la mostra del coraggioso e coerente esponente socialista, Giacomo Matteotti, e ci hanno colpito nel dettagliato percorso espositivo di documenti, foto, filmati, su un delitto di Stato- quello del Ventennio fascista, a due anni dalla marcia su Roma- organizzato per tempo per eliminare fisicamente un oppositore che aveva denunciato i brogli elettorali del Pnf e sapeva della corruzione sullo sfruttamento petrolifero concesso alla statunitense Sinclair oil per 90 anni, in Sicilia ed Emilia Romagna.



Una mostra in bianco e nero, se non fosse stato per lo sfondo dei pannelli rossi esplicativi e per le bandiere rosse della brigata partigiana ”Matteotti” e per quella del Partito socialista di Unità Proletaria ( Psiup) sezione di Rivergaro (Piacenza) , con il simbolo della falce e del martello su un libro bianco che reca la scritta ” Lavoratori di tutto il mondo unitevi! Carlo Marx” e l’eredità della frase di Giacomo Matteotti ”…Ma l’idea che è in me non muore”.



Commozione tra i visitatori, e tra questi molti giovani, che sapevano poco o nulla della vicenda Matteotti, ma anche di adulti che hanno spesso scosso il capo e uno, Riccardo, vecchio socialista lombardiano che ha commentato con un preoccupato: ”…Spero che a qualcuno non venga in mente di cancellare, travisare o raccontare diversamente questa e altre storie, che hanno portato alla Resistenza e alla Costituzione Repubblicana. La memoria va salvaguardata e tramandata. E l’idea di Matteotti, di altri eliminati e perseguitati durante quella pagina buia della Nazione, non morirà mai”. Frase riportata nei pannelli, ricordando Filippo Turati, Alcide De Gasperi che, il 10 giugno del 1944, ricordò nella commemorazione al Lungotevere Arnaldo da Brescia che ”se era sembrato per anni che il sacrificio di Matteotti ”fosse stato vano”, in realtà di lui ” rimase nella coscienza popolare il ricordo e il senso di giustizia e la reazione morale alimentò e promosse l’antifascismo”.



E Giacomo Matteotti si distinse e non poco per militanza, impegno, coerenza, con un effetto dirompente anche nello stesso partito socialista. Non temeva le conseguenze di persecuzioni e tirava dritto come riportato nel servizio https://giornalemio.it/politica/100-anni-di-questione-morale-quella-tangente-nera-scoperta-da-matteotti/. Sapeva che prima o poi gliela avrebbero fatta pagare , soprattutto quando seppe delle tangenti petrolifere, che avevano coinvolto i vertici dello Stato. Destino segnato con i sicari di regime, ospitati giorni prima nella capitale ( nella mostra esposte foto, compensi e rimborsi, di alberghi e sartorie, e scelti per quel sequestro esecuzioni tra i più fidati.



Tra questi quell’Amerigo Dumini ,ardito, massone, che rivelò nella corrispondenza al Duce i motivi di quella esecuzione. Con lui furono arrestati altri componenti della polizia fascista ”Ceka” : Albino Volpi, Giuseppe Viola, Amleto Poveromo e Augusto Malacria, quest’ultimo sfuggito alla cattura e poi estradato. Venne arrestati anche Giovanni Marinelli segretario amministrativo della Ceka e Cesare Rossi( si cosituì successivamente) responsabile organizzativo della polizia politica. Sarà una amnistia del 1925 a ridurre le pene, con un condono fino a quattro anni per omicidio, e cancellazione per reati commessi per motivi politici.



Nel 1926 il processo farsa, come venne definito, svoltosi a Chieti che condanna Dumini, Volpi e Poveromo a cinque anni, undici mesi e venti giorni di reclusione, mentre assolve Viola e Malacria per non aver commesso il fatto. E grazie all’amnistia sopraggiunge la remissione in libertà. Nel dopoguerra il caso viene riaperto con un nuovo processo, dopo l’autorizzazione della Cassazione. Il 4 aprile 1947 Dumini e Poveromo vengono condannati all’ergastolo, commutato in seguito nella reclusione a trent’anni , in base a quanto previsto dall’articolo 9 del decreto presidenziale n.4 del 22 giugno 1946 . Pagine buie che, purtroppo, abbiamo continuato a vedere in altri contesti tra mezze verità, omissioni, devianze, mancate risposte sulle ”stragi” che conservano segreti di Stato e di regie straniere: da Bologna, all’Italia, da Brescia a quelle di esecuzioni eccellenti nei confronti di giudici, poliziotti, carabinieri di scorta, sindacalisti, ministri durante le stagioni del terrorismo nero, rosso o di altri interessi. L’eredità di Matteotti è nella trasparenza e nella coerenza, mostrata tra i lavoratori del Polesine, in Parlamento e in quanto accaduto con il suo rapimento, la morte, i funerali, l’ipocrisia di governo, il processo di facciata e quello conclusivo del dopoguerra.



Il titolo di un articolo ”L’ultima vergogna” , pubblicato nel ”1915” sul giornale la ”Lotta” e relativo al comportamento dell’Italia in guerra denuncia il degrado della politica , quella svolta autoritaria che sarebbe avvenuta con la marcia su Roma, ad opera dell’ex socialista Benito Mussolini.



LA MOSTRA DAL SITO WEB DEDICATO

Giacomo Matteotti. Vita e morte di un padre della Democrazia

01/03 – 16/06/2024

Museo di Roma

In occasione del centenario della morte, la mostra rende omaggio al deputato e segretario del Partito Socialista Unitario Giacomo Matteotti, figura centrale per la storia del ‘900, ripercorrendone la vita, il cammino politico e la drammatica fine.

L’esposizione ripercorre la vita del leader socialista, deputato e segretario del Partito Socialista Unitario (Psu), dagli esordi giovanili all’affermazione nazionale, dalle battaglie per la democrazia all’opposizione al fascismo, di cui aveva compreso fra i primi la natura totalitaria, fino al brutale omicidio perpetrato dal regime mussoliniano.



Con la profonda dignità e l’alto senso civico dimostrati in un tragico momento della nostra storia, Matteotti è diventato l’archetipo dell’avversario tenace e incorruttibile del fascismo. Un esempio il suo, animato da un solido imperativo morale e da un forte slancio civile, che ancora interroga la vita politica e culturale del nostro Paese.

Forte dell’autorevolezza delle istituzioni coinvolte e ricca di materiali inediti, la rassegna annovera documenti originali – con particolare riferimento agli atti istruttori e giudiziari, mai mostrati in precedenza, che sostanziano il percorso interpretativo – tra fotografie, manoscritti, oggetti, libri d’epoca, articoli di giornali e riviste, filmati e documentari, opere d’arte, sculture, ceramiche, quadri, nonché brani musicali dedicati al leader politico.

L’esposizione è suddivisa in quattro sezioni, che ripercorrono la vita di Matteotti e il drammatico passaggio dallo Stato liberale alla dittatura fascista.

La sezione Il giovane Matteotti registra l’impegno in Polesine a favore di braccianti e mezzadri, la carriera accademica, l’attività pubblicistica per “La Lotta”, l’adesione al Partito Socialista.



Quella sull’Impegno politico nazionale 1919-1924, ne distingue l’attività parlamentare, l’azione politica contro il fascismo, considerato da subito un pericolo mortale per le istituzioni democratiche, e gli squadristi, intesi quale “guardia bianca” degli interessi agrari e dei “collaborazionisti”, in seno al neonato Psu di cui è segretario.



La sezione Sequestro e morte 1924-1926, partendo dall’affermazione alle elezioni del 1924 del Psu quale partito più forte della sinistra, include il celebre discorso del 30 maggio 1924 in Parlamento contro i brogli e le violenze dei fascisti, fino al sequestro di cui fu vittima il 10 giugno 1924 a Roma, all’assassinio, al ritrovamento del cadavere il successivo 16 agosto e al processo-farsa di Chieti.



Infine la sezione Il mito di Matteotti, focalizza il lascito fattuale e ideale del politico, dalle commemorazioni alle Brigate Matteotti fino alla perdurante residenza nell’immaginario collettivo perché, come lui stesso ebbe a dire: “Uccidete me, ma l’idea che è in me non la ucciderete mai… La mia idea non muore”.



L’intento della mostra è quello di restituire al grande pubblico il valore di uno dei padri della nostra democrazia e di far conoscere alle nuove generazioni, con approfondimenti multimediali, iniziative formative e linguaggio immediato, un politico e intellettuale di notevole valore.

“Giacomo Matteotti. Vita e morte di un padre della democrazia” è corredata dal catalogo edito da Treccani che, recependo contributi iconografici inediti e preziose testimonianze, contempla origini, attività ed epilogo di un martire dell’antifascismo votato alla libertà.