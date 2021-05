Figure tecniche, amministrative, vigili urbani, dirigenti a concorso con periodicità, come confermano i periodici bandi di concorso del Comune di Matera, e aperture con percorsi indicati per sanare situazioni di precarietà o soddisfare le diverse esigenze della pianta organica. La ”macchina” mostra i segni del tempo tra pensionamenti naturali, anticipazioni da quota 100…e altro ancora, e i segnali di nuovi innesti non possono che fare bene se si innoverà di pari passo l’organizzazione del lavoro e il rapporto con i cittadini. L’approvazione del nuovo Piano triennale del fabbisogno del personale va anche in questa direzione e la Cisl funzione pubblica lo dice pubblicamente, nella nota che segue. Confronto, comunque, aperto e del resto è interessi dell’Amministrazione e del sindacato proseguire su questa strada.



COMUNICATO SINDACALE DEL 28 MAGGIO 2021

La CISL FP del Comune di Matera, ed il Segretario Regionale di Basilicata Giuseppe Bollettino, esprimono il proprio compiacimento per l’approvazione del nuovo Piano Triennale del fabbisogno del personale adottato con la delibera n. 150 del 26.5.2021 dalla Giunta del Comune di Matera retta dal Sindaco Domenico Bennardi

Unitamente alle assunzioni di nuovo personale tramite concorsi pubblici, assolutamente necessario per colmare i buchi lasciati dai pensionamenti, specialmente negli uffici tecnico ed urbanistica, è stata deliberata l’eliminazione, nel corso del triennio 2021-2023, dei contratti part-time di tutte e 43 le unità di personale interessato ed il riconoscimento, tramite prove selettive riservate, della qualifica superiore per le maggiori professionalità acquisite negli anni dal parte del personale interno, il tutto in linea e nel rispetto con le norme di legge dettate dalla riforma Madia.

La CISL FP auspica che l’eliminazione dei contratti part-time possa concludersi nel biennio 2021-2022, ricavando gli ulteriori spazi occupazionali necessari dai futuri pensionamenti e da una più accorta verifica delle necessità.

Finalmente sono state tenute presenti le legittime ed annose aspettative dei dipendenti, fin ora rimaste inascoltate dalle precedenti amministrazioni dimostratesi sorde rispetto alle evidenti necessità che la CISL FP ha ripetutamente sollecitato anche con istanze rivolte al Prefetto. Basti pensare che i contratti part-time sono in piedi scandalosamente da ben 12 anni e le ultime vere azioni favorevoli al personale interno sono state assunte dall’amministrazione retta dal sindaco avv. Nicola Buccico nel lontano 2009.

Abbiamo preso, altresì, atto, e sempre favorevolmente, del recepimento del decreto legge Brunetta in materia di semplificazione delle procedure di accesso, in modo da poter essere più solerti, ma comunque rispettose della legge, e si possa finalmente mettere fine a una delle non migliori pagine scritte nel corso degli ultimi 10 anni di vita amministrativa, sul versante del personale.



Non per ultimo la CISL FP continua la sua battaglia nei confronti del Governo Nazionale per la definitiva assunzione nei ruoli del personale assunto in forza della legge n. 208/2015, al pari di quanto è stato fatto per casi analoghi, vedasi per ultimo per la legge “Molise”.

La macchina comunale comincia a funzionare al meglio, grazie all’impegno profuso da tutti i dipendenti, vecchi e nuovi, che sono il vero motore del cambiamento e grazie, per quanto qui riguarda, all’ufficio del personale diretto magistralmente dalla dott. Ettorre.