Gli scricchiolii erano comparsi in passato con gli opportuni distinguo, cominciati con le polemiche e le perplessità sulle assunzioni per lo staffa del sindaco Domenico Bennardi, proseguite su alcuni affidamenti per appalti come quelli per la gestione d2el verde e proseguiti su urbanistica, lavori pubblici, innovazione, beni comuni e su ‘fibrillazioni” che hanno mostrato i limiti di confronto e di tenuta della coalizione M5s, Matera 3.0, Verdi, Socialisti, Volt. E così il nodo dei concorsi, tra richieste di ”allargamento” di numeri e tempi, sospensioni e di riportare tutto in commissione per ”approfondimenti” ha portato al muro contro muro . Niente dilazioni e aggiustamenti, un emendamento, nonostante le evidenti carenze della pianta organica, tra pensionamenti, prepensionamenti da quota 100 e necessità di dotarsi di figure che non ci sono. Serve una verifica, un chiarimento per un eventuale rilancio, con gli inevitabili aggiustamenti. Ancora una volta, e lo abbiamo già visto con la ex giunta guidata da Raffaello de Ruggieri dalle fluttuanti maggioranze, chè è mancata una cabina di regia per filtrare umori ed evitare scantonamenti e protagonismi. Verica per un rilancio, altrimenti…. come riporta la nota di 14 consiglieri comunali ”il dado è tratto”



Il dado è tratto e la matematica non è un’opinione: 14 consiglieri comunali abbandonano l’aula.

Quello che gran parte dell’opinione pubblica sospettava nelle scorse ore è diventata palese realtà. È bastata una visione divergente all’interno di parte della maggioranza sui bandi di concorso per l’assunzione di 15 unità lavorative all’interno dell’amministrazione comunale per accelerare un’unità d’intenti già ufficializzata in occasione del ballottaggio.

I consiglieri comunali Milena Tosti, Cinzia Scarciolla, Maria Cristina Visaggi, Michele Paterino, Franco DiLecce e Biagio Iosca della maggioranza unitamente a Rocco Sassone, Adriana Violetto, Nicola Casino, Augusto Toto, Mario Morelli, Francesco Lisurici e Angelo Lapolla del centro destra e Pasquale Doria di Matera Civica, indisponibili a qualunque compromesso al ribasso, hanno infatti abbandonato i lavori dell’assemblea per difendere l’interesse dei tanti cittadini laureati e non che devono essere messi in condizione di concorrere alla pari nei concorsi pubblici. E non mancano altri precedenti!



La ragione di tutto ciò? La richiesta dei Consiglieri di riaprire i termini dei concorsi banditi al fine di rispettare la normativa vigente e per consentire la massima partecipazione agli aventi diritto.

Naturalmente, ci rendiamo conto dell’atavica carenza di personale , ma questa non può in nessun caso rappresentare, per il Sindaco con delega al personale, l’occasione di “privilegiare” pochi a scapito di tanti.

In conclusione, l’auspicio è che questo provvedimento, evidentemente dal nostro punto di vista iniquo , non sia foriero di ricorsi in danno della Pubblica Amministrazione.