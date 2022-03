Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, al momento dell’affissione delle liste della Funzione pubblica della Cgil e della Cisl, nell’atrio del Comune di Matera in vista delle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del 5,6 e 7 aprile. Se ne sono aggiunte altre due. Quella della Uil funzione pubblica e della Confederazione indipendente sindacati europei C.S.E FLP.L. Il seggio è ubicato nella sala Arrigoni del palazzo di città. Nel frattempo campagna elettorale in corso e caccia alla crocetta. Ne basta una in più per essere eletti…