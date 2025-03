Al Centro! Al Centro…In attesa dell’incontro Schlein – Conte

Il disegno che tante forze di centro, ormai è un luogo della politica materana ultra affollato, magari con un pezzo di Pd con Azione e con quanti decideranno di andare a sintesi pur di vincere, possano coalizzarsi per le elezioni comunali di Matera, è una ipotesi percorribile. A meno che da Roma, dove il centro destra ha designato da tempo il candidato sindaco per la Città dei Sassi, non vengano buone nuove da un incontro che i segretari di Pd, Elly Schlein e Giuseppe Conte del M5s, dovrebbero tenere a margine della manifestazione Pro Europa promossa da Michele Serra. Del resto i mancati chiarimenti ‘’a tempo debito’’ tra i i due partiti dopo la chiusura anticipata della passata consiliatura, e le spaccature cronicizzate nel Partito democratico di Basilicata che è rimasto dov’era nonostante le continue sconfitte elettorali, impongono che si arrivi a una decisione. Altrimenti la corsa al centro è cosa fatta…Ancora qualche giorno per pensarci e decidere sul che fare? Dove andare e con chi? A due mesi dal voto per la elezione del sindaco e del consiglio comunale, fissata per il 25 e 26 maggio, a Matera partiti e movimenti , infatti, non hanno ancora definito coalizioni e scelto candidature per la carica di primo cittadino. Al momento c’è solo l’ufficialità della candidatura a sindaco di Luca Prisco, imprenditore del settore turistico culturale e organizzatore del presepe vivente nei rioni Sassi, sostenuto dalle liste civiche ”Matera Democratica”, ”Matera visione comune” e da partito Volt.

Nella coalizione di centro destra, composta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, il candidato a sindaco- designato da tempo a Roma- in attesa della ufficializzazione è Piergiorgio Quarto, attuale segretario regionale di Fratelli d’Italia. Ma non mancano le fibrillazioni soprattutto in Forza Italia che ha costituito anche una lista civica ” Matera 2030” che intende dialogare con le forze di centro. A cominciare da Azione, che fa capo al presidente del consiglio regionale Marcello Pittella, e Italia , che hanno contribuito alla vittoria della coalizione di centrodestra nelle passate elezioni regionali che hanno riconfermato alla presidenza Vito Bardi. E’ in attesa di una svolta la ”potenziale” coalizione di centrosinistra con trattative, finora infruttuose, tra Pd, Movimento cinque stelle, Basilicata Casa Comune, Psi, As- Verdi . Lo scoglio nelle trattative, da quanto emerso finora, è nel mancato riconoscimento dell’azione svolta dall’ex sindaco e della giunta guidata da Domenico Bennardi ( M5S), a seguito della interruzione del mandato nell’inverno scorso con l’apporto di consiglieri di Pd che erano all’opposizione. Nulla ancora su programmi e sulla indicazione del sindaco, che i ”rumors” farebbero confluire sul consigliere regionale Roberto Cifarelli. Nemmeno la proposta di elezioni primarie, pur avanzata da parte del Pd, da un gruppo di 100 giovani e Verdi, ha incontrato consensi nella coalizione. La questione potrebbe arrivare a una svolta, come detto sopra, da un incontro che i segretari nazionali del Pd, Elly Schlein e del M5s Giuseppe Conte, terrebbero a Roma sabato 15 marzo in occasione della manifestazione indetta da Michele Serra per l’Europa. Ma si attendono chiarimenti anche nel Pd,dalle diverse posizioni, dopo la spaccatura dei mesi scorsi verificatasi a Potenza con l’autosospensione, poi rientrata, del consigliere regionale Roberto Cifarelli. Centro destra e Centrosinistra si sono confrontate anche con le diverse espressioni di movimenti civici (una decina) alcune delle quali si stanno distinguendo per confronti tematici e di programma. Tra queste Progetto Matera, animata dall’ex consigliere regionale Vincenzo Santochirico con ”Progetto Comune” , da ‘’X Matera Capitale’’ con l’ex assessore comunale Lucia Gaudiano, il giornalista Sergio Palomba e il sempreverde ex sindaco di Matera Francesco Saverio Acito. Senza dimenticare l’ex parlamentare dc Vincenzo Viti e dall’architetto Lorenzo Rota per ”il Manifesto della Buona Politica”. Domenica prossima la presentazione del progetto di ‘’ Matera protagonista’’ per Matera ‘’locomotiva’’ della Lucania.