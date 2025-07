Al Centro, al Centro dal ”Bastione” per la buona politica del fare. Matera ci riprova

Il bianco della tavolata ci sta tutto come era il colore della ”Balena” scudocrociata, ma mancano marinai e acqua a sufficienza per prendere il largo…La spinta o provocazione, se preferite, viene da Gallipoli, punto di riferimento e di incontro tra politici di razza come Massimo D’Alema e Rocco Buttiglione che dentro, all’ombra del ristorante “Il Bastione’’ respiravano l’aria buona della brezza del confronto che ha portato, sia pure con risultati diversi per il BelPaese, a tentare nuove strade ma tenendo dritta la barra delle identità e del dibattito sulle cose fare. Altri tempi che hanno avuto a Matera, come ha raccontato l’avvocato Pierluigi Diso, ad alcuni interlocutori salentini- proprio al Bastione – come siano andate le cose in vista e dopo le comunali nella Città dei Sassi e di come, per protagonismo e altro ancora, si sia persa una occasione unica per riportare la politica al centro e riattivare la fiamma del rinnovamento. Esigenza avvertita dai cattolici democratici, alla ricerca di una casa condivisa come era la vecchia Dc scomparsa nella stagione di Tangentopoli, a causa di quella questione morale segnalata da Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, che hanno dovuto fare i conti con l’assenza di volontà, pazienza nel costruire la ‘’Casa’’ un mattone alla volta. L’estate serve per riprendere il confronto,guardarsi negli occhi, fare un doveroso ‘’mea culpa’’ e tracciare un nuovo solco. Appuntamento a settembre, come si faceva un tempo, quando a scuola c’erano gli esami di riparazione. In aula tanti scolari e un buon maestro che sappia ascoltare e impartire lezioni di buon senso, cominciando con il Segno della Croce…



LE RIFLESSIONI DI PIERLUIGI DISO

Quella sulla necessità di ricostruire un centro (politico-partitico) in grado di stabilizzare il nostro sistema istituzionale, messo in fibrillazione dal montare del radicalismo ideologico e dall’affermarsi elettorale di forze che come obiettivo preminente hanno quello di cavalcare la protesta e il malcontento sociale, è una discussione ricorrente nel dibattito pubblico italiano e stamattina a Gallipoli ho discusso di centro politico con tre amici salentini, all’ombra del ristorante “Il Bastione” (quello dell’incontro D’Alema e Buttiglione del 7 agosto 1994). Si è parlato della grande voglia di “centro” che c’è nella politica nazionale e la chance perduta da Matera alle ultime elezioni comunali di primavera. Questi mi chiedevano della situazione politica materana, ma la lontananza dalla città dei Sassi non mi permette di seguire gli sviluppi post elettorali, ragion per cui mi son limitato a raccontare loro gli eventi dalla caduta dell’amministrazione Bennardi sino all’elezione a sindaco di Matera di Antonio Nicoletti, con le armate (coalizioni di partiti e non) costruite per vincere. Ho ricordato così l’evento dei primi giorni di dicembre 2024 quando tre ex governatori regionali benedirono a Matera la nascita della “casa comune” che da movimento voleva essere il progetto di rinascita al centro, più metafisico che fisico, quale tentazione senza fine, per restituire speranza e un futuro migliore agli elettori.



Forse Matera poteva essere un laboratorio per un progetto federativo delle forze di centro già alle ultime consultazioni comunali, ma la voglia dell’ “io” non lo ha permesso, troppi galli c’erano nel pollaio e tutti attaccati alla loro poltrona di leader, di cosa(!). Qualcuno ci ha provato, un ex Presidente della Provincia di Matera si è speso tanto in tal senso, ma non è stato ascoltato, tanta era la voglia di vincere e sedersi in consiglio comunale. Il progetto era ambizioso, certo, ma bisognava crederci; un piccolo risultato lo avrebbe sicuramente avuto in un momento storico in cui i laici e cattolici di centrodestra e di centrosinistra cominciano a chiedersi dove trovare casa. Nessuno vuole lasciare la cattedrale per essere ospitato poi in una chiesa di periferia, ma se la casa la si costruisce tutti insieme…., ciò non è più un sogno ma una possibilità, realizzabile. Bisogna recuperare il tempo perduto, abbandonare i vecchi schemi e le tentazioni mirate solo a vincere e non a governare i sistemi ed il popolo elettore. Perché non volgere lo sguardo ad una nuova forza di centro ancorata ai valori del cattolicesimo democratico, a tutti coloro che non si sentono più a proprio agio nel PD, troppo a sinistra a causa della Schlein; con il centrodestra a trazione Meloni …e basta.



Riecco il centro, o forse non è mai andato via in un Paese dove la Democrazia Cristiana ha governato per più di 40 anni. Eppure oggi più che una moda sembra esserci un ingorgo verso il “centrismo”, quella posizione ideologica e programmatica che si colloca equidistante dalle ali dello schieramento politico, proponendosi come alternativa moderata sia alla destra sia alla sinistra tradizionali. Ecco la necessità di un nuovo cristianesimo democratico ed un nuovo liberalismo sociale (o moderno) da classificare centrista, insieme ad una nuova dottrina politica moderna che tenti di conciliare la politica di destra e quella di sinistra sostenendo una sintesi delle piattaforme economiche di centro-destra con le politiche sociali di centro-sinistra. Matera poteva essere un laboratorio di idee centriste per il futuro, un laboratorio politico per la rinascita della politica in città e poi in Basilicata e, chissà, anche nel Paese. Gli incontri carbonari che hanno preceduto l’accumulo di liste nelle due aree hanno avuto vita breve, in molti ci credevano, ma il tatticismo elettorale e la voglia di salire sul carro del vincitore era tale che non ha permesso alcun tipo di ragionamento politico e, per tornare al luogo della discussione odierna, quella voglia di centro, si è infranta sugli scogli. Eppure ancora oggi qui a mare c’è chi (mi riservo di dire il nome in un futuro) ritiene che la nascita di una nuova forza politica moderata poteva essere l’occasione per una svolta. Poteva essere da stimolo per abbandonare gli obiettivi elettorali di breve periodo e liberare l’elettorato da coalizioni a tavolino che non hanno alcun legame con la nostra cultura politica, ma che hanno solo alimentato populismi e un banale spettacolo della politica. L’auspicio è che anche il caldo estivo rilanci la nobile arte della politica, il confronto e la condivisione dei progetti, quale generoso e provvidenziale contributo alla rigenerazione della politica. Una pagina veramente innovativa la si può scrivere, al centro.

Pierluigi Diso