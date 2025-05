Al ballottagio…Scelte inadeguate. Santochirico e Bennardi comizio in piazza

E c’è attesa per quello che i due esponenti del centrosinistra materano, candidati sindaci alle comunali del 25 e 26 maggio scorso, diranno domani 30 maggio alle 20.00 ai materani in vista del ballottaggio dell’8 e 9 giugno che vedrà confrontarsi Roberto Cifarelli e di Eustachio Nicoletti, che hanno conseguito rispettivamente il 43,5 per cento dei suffragi e del 36,98 per cento. E il comizio con un tema che è tutto un programma ” E ora? La scelta giusta per Matera” non dovrebbe scostarsi di molto da quanto già appreso nei giorni scorsi, con Santochirico critico sulla composizione e sulle contraddizioni della coalizione guidata da Roberto Cifarelli, e con Domenico Bennardi( M5S) che ha già detto che non ci saranno apparentamenti. E allora patto d’azione tra i due,immaginiamo, in consiglio comunale ed elettori delle due liste lasciati liberi di votare secondo coscienza. Critiche anche verso il candidato sindaco di centrodestra Antonio Nicoletti, con inevitabili riferimenti ai governi regionale e nazionale. Ne sapremo di più domani sera. Bookmakers pronti ad accettare scommesse…tra scelte coerenti e sorprese. I comizi riservano anche questo.



IL COMUNICATO STAMPA

Venerdì ci ritroveremo per dire grazie a tutte e tutti voi che ci avete dato fiducia.

Lo faremo insieme a Domenico Bennardi, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, nel comizio “La scelta giusta per Matera”.

Sarà un momento di ringraziamento, ma anche l’occasione per dire la nostra su questa ultima fase della competizione elettorale. Perché la verità è sotto gli occhi di tutti: ci troviamo davanti a due proposte inadeguate per il governo della città.

Diremo la nostra nel segno della coerenza politica sfidando ognuno ad assumersi le proprie responsabilità.

Vi aspettiamo venerdì 30 maggio in piazza Vittorio Veneto alle ore 20:00.