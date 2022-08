Aktung! Ritornano, da destra……i tassapiattisti!

Meno tasse per tutti è lo slogan storico di Berlusconi, poi evolutosi nella versione flat tax leghista, tormentone che rispunta ad ogni elezione… dal lontano 2014 (sebbene l’ex cavaliere rivendichi il copyright addirittura dal 1994). Poteva mancare anche ora? E no!

E allora c’è Berlusconi che la vorrebbe al 23%, ma con Salvini che rilancia al 15%…..chi offre di più? Insomma, dopo tanti anni siamo sempre lì, ad assistere al lancio della medesima polpetta legata all’amo elettorale. Una balsana idea mai realizzata, nonostante i nostri siano da allora stati al governo per un bel poco di anni. Forse perchè (anche senza il forse) è palesemente irrealizzabile, considerato che creerebbe un buco nei conti pubblici valutato tra i 40 e i 50 miliardi di euro?

Infatti, a calmare i bollenti spiriti sul tema dei due maschietti della coalizione è la donna che ora guida il gioco in questo campo e che avverte che “bisogna evitare promesse irrealizzabili“, tant’è che nell’ultima bozza di programma nota la flat tax per tutti proprio non ci sarebbe. Ma una più modesta proposta di prevederla per i soli incrementi di reddito conseguiti rispetto all’anno precedente, estendendo da 65 a 100 mila euro quella attualmente in essere per autonomi e partite iva, oltre ad un generico impegno di valutare “un ulteriore ampliamento per famiglie ed imprese“. Insomma, siamo all’aria fritta, come sempre.

Anche perchè non bisogna essere economisti per capire quanto ingiusta sarebbe, avvantaggiando solo chi più ha, giusta breve tabella che segue:

Figuriamoci se chi propone ciò possa solo lontanamente parlare di una seria lotta alla colossale evasione fiscale, il cui solo recupero potrebbe consentire l’inveramento di un banale slogan: pagare tutti per pagare meno….tasse, ma per davvero.