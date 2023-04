Aiuto, mi son ristretta sul Def! Meloni va sotto, fratelli coltelli alla Camera.

Come nel film tedesco “Aiuto, ho ristretto la Prof!” La Presidente Giorgia Meloni ha ristretto la sua maggioranza alla Camera sul Def, al punto da diventare minoranza e andare sotto. Che figuraccia. Ora deve correre per cercare (come Felix nel film) di riportare la sua maggioranza alle dimensioni originali, scoprendo che è alquanto in pericolo. E lo ha fatto, nel mentre era nel pieno del viaggio a Londra, facendo convocare di corsa un Consiglio dei ministri durato pochi minuti in cui l’esecutivo ha modificato solamente la Relazione sullo scostamento di bilancio, cioè lo specifico testo che è stato bocciato dalla Camera. Tornando a quanto accaduto in aula, alla maggioranza servivano 201 voti favorevoli, considerato che era richiesta la maggioranza assoluta, ma ne sono arrivati solo 195 perché diversi deputati di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia erano assenti. Un botta pesante, una figuraccia internazionale, considerato che il voto sullo scostamento di bilancio non è certo un passaggio qualunque, ma l’atto con cui il Parlamento autorizza il governo a fare più debito. In questo caso a usare poco più di 3 miliardi di euro nel 2023 (gli stessi soldi che il governo si era già impegnato a utilizzare per un nuovo taglio del cuneo fiscale, che ha annunciato di voler approvare nel Consiglio dei ministri del 1 maggio). Via libera a tempo di record anche della commissione Bilancio della Camera alla nuova relazione al Def sullo scostamento di bilancio, che domani tornerà in Aula a Montecitorio per il voto. Dunque, dopo sei mesi la coalizione al governo va sotto in Parlamento per la prima volta, sebbene Giorgia Meloni (che ha ricevuto la notizia mentre era impegnata a Londra nel bilaterale con Rishi Sunak) derubrichi l’accaduto a “un brutto scivolone” e non “un segnale politico“. Mentre per la Schlein che sia “sciatteria” o la “prova conclamata delle divisioni della maggioranza“, l’accaduto “dimostra la totale inadeguatezza di questo Governo e di questa maggioranza“, per il Terzo Polo trattasi di “Impreparazione e irresponsabilità politica” e c’è poi Giuseppe Conte che avverte “Il frutto di questa incapacità lo pagheremo noi“. Ancora una volta emerge che PRONTI non lo erano affatto per governare!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.