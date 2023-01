Aiuto economico agli sfollati di Via Sturzo a Matera, sì dell’Aula a mozione M5s

“Garantire agli inquilini sottoposti a sfratto un contributo economico atto a sostenere le spese per la diversa collocazione residenziale dei nuclei di famiglie coinvolti”. Recita così la mozione che il Consiglio regionale ha approvato, oggi, all’unanimità, primi firmatari i consiglieri regionali del Movimento 5 stelle, Perrino e Leggieri e la già consigliera Carlucci riguardo l’intervento della Regione per gli sfollati di via Sturzo a Matera. Il documento è stato sottoscritto in maniera trasversale da tutti i consiglieri regionali. Con il documento si impegna il Presidente della Giunta regionale e l’assessore al ramo “ad intervenire per garantire agli inquilini sottoposti a sfratto un contributo economico atto a sostenere le spese per la diversa collocazione residenziale dei nuclei di famiglie coinvolti, garantendo la permanenza nel loro territorio e a mettere in campo tutte le azioni necessarie per avviare una campagna di valutazione dello stato idrogeologico dell’area interessata”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.